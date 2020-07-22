Müziği duyunca dans eden yılanlar olay oldu!
Kahramanmaraş'ta iş yerine gitmek için geçtiği yolda bir çift karayılana rastlayan Cengiz Köfte, yılanların otomobilde çalan müzikle birlikte hareketlendiğini görünce kameraya alıp sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede en beğenilenler arasına girdi.
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde bir otomobilden gelen müziği duyan bir çift karayılanın aşk dansı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kırsal arazideki iş yerinden çıkan Cengiz Köfte, yol kenarında bir çift karayılan gördü.
Yılanların otomobilde çalan müzikle birlikte hareketlendiğini gören Köfte, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Yılanlar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.