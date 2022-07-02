Müzelerde ziyaretçi sayısı yüzde 288 arttı

Buna göre 2022’de Milli Sarayları ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 288 artışla 2 milyon 565 bin 257’ye ulaştı. Dünyanın en güzel sarayı seçilen Topkapı Sarayı, ziyaretçi artışında 1 milyon 404 bin 697 kişiyle başı çekti. Topkapı’yı, 635 bin 56 turistle Dolmabahçe Sarayı takip etti.

Yabancı ziyaretçi sayısında da önemli bir artış gözlendi. Milli Sarayları gezen yabancı ziyaretçi sayısı, yüzde 233 artışla 360 bin 107’den, 1 milyon 199 bin 943’e çıktı.