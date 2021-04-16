Müzeler 2020’de 9 milyona yakın ziyaretçi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan 204 müze, 142 ören yeri ve bağlı 296 özel müze, tarih severleri ağırlıyor. Bakanlığın himayesindeki müzelerin sayısı her geçen gün artıyor. 204 müzede toplam 3 milyon 263 bin 251 eser bulunuyor.

Koleksiyon genişliyor

Yılda ortalama 40 bin eser, müze koleksiyonlarına kazandırılıyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı 10 Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından 2020’de önemli adımlar atıldı. Toplam 11 bin 632 taşınır kültür varlığının da konservasyonu yapıldı.

2021 sezonu hazırlar

Müzelerin 2021 yılı turizm sezonuna hazırlanması ve hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere kaliteli hizmet verilmesi için tüm imkânlar kullanılıyor. Ziyaretçilerin dikkatlerini müze ve ören yerlerine çekmek amacıyla yenileme, çevre düzenlemesi, etiketleme, bilgi panoları, teşhir tanzim çalışmaları yapıldı. 2002-2020 yılları arasında 161 müzenin teşhiri yenilendi. Uluslararası ölçekte ses getiren 43 müze ilk kez ziyarete açıldı. Adana, Uşak, Kayseri, Mersin ve Van başta olmak üzere 16 müze ise yeni inşa edilen binalarda hizmet vermeye başladı.

Çalışmalar sürüyor

Tunceli Müzesi, Hatay Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi, İstanbul Havalimanı Müzesi, Tarsus Müzesi geçen yıl açıldı. Çalışmaları tamamlanan Elbistan Şehir Müzesi ile Edirne Hıdırlık Tabya Balkan Tarihi Müzesi ise açılışa hazır olup sanatseverlerle buluşacağı günü bekliyor.

Salgın yavaşlatmadı

Türkiye’nin her yerinde arkeolojik, etnografik, güzel sanatlar, tematik, anı evi gibi temalarla öne çıkan özel müzeler bulunuyor. Bakanlığa bağlı faaliyet gösteren özel müzelere de yenileri eklendi. Özel müze sayısı Nisan 2021 tarihi itibariyle 296’ya, koleksiyoner sayısı bin 586’ya yükseldi. Ülkeyi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan olumsuzluğa rağmen 2020, 26’yla en çok özel müze açılması için izin verilen yıl oldu. Müzeler ve ören yerleri, 2019’da toplam 35 milyon 48 bin 417 yerli ve yabancıyı ağırladı, 2020’de müze ve ören yerleri, salgına rağmen 8 milyon 918 bin 950 kişi tarafından ziyaret edildi.

Sanal turlara ilgi

Müze ve ören yerlerinin 3 boyutlu gerçek modellerinin internet üzerinden etkileşimli gezilebilmesi, kültürel mirasın sanal ortamda da tanıtılması amacıyla 25 Mart 2020’de www.sanalmuze.gov.tr ücretsiz olarak beğeniye sunuldu. Sanal müzeler, Nisan 2021 tarihi itibariyle 12 milyon 529 bin 246 milyon kez ziyaret edildi. Şu anda 32 müze ve ören yeri ve bir geçici sergi, sanal olarak gezilebiliyor. Göbeklitepe Örenyeri, Kurtuluş Savaşı Müzesi Efes Örenyeri, Troya Müzesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi internetten en çok turlanan mekânlar konumunda.

Eserlerimizi koruyoruz

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, müzelerin hem bugünü hem de geleceği aydınlatan; bireylerin geçmişi daha iyi tanımalarına olanak sağlayan mekânlar olduğunu kaydetti. Alpaslan, bakanlık olarak müzeleri, yüksek standartlara getirmek için çalıştıklarını belirtti. Alpaslan, “Ülkemizin müzeleri, dünyada eşi benzeri olmayan kültür varlıklarına ev sahipliği yapıyor. Bu eserleri korumak, kollamak ve en iyi şekilde tanıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son yıllarda sayıları artan müzelerimizde kullandığımız teknoloji de bunun bir göstergesi” diye konuştu.