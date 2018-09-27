Muz lekesini temizlemek için neler yapmak gerekir?

MUZ KALINTILARINI KAZIYIN

Öncelikle olabildiğince çabuk şekilde muz lekelerini kumaştan kazıyın. Çünkü ne kadar az muz kalıntısı kalırsa, uygulayanacak işlemler o kadar kumaşta o kadar fazla etkili olur. Daha kötüsü, kalan muz parçaları siz temizlemeye çalışırken daha derin lekeler oluşturabilir.

KUMAŞI TERS ÇEVİREREK DURULAYIN

Muz lekesi çıkartırken en önemli noktalardan biri de kazıdıktan sonra lekeli bölgeyi ters çevirerek durulamak. Böylelikle son kalan muz parçaları da kumaşınızdan akacaktır. Eğer lekeli bölgeyi ters çevirmeden durularsanız, o zaman kumaş muz lekesini daha çok emebilir.

ÖN YIKAMA YAPIN

Yöntemlerinden en önemli olanı çamaşır makinesine atmadan önce muz lekeli kumaşı bir kovaya yerleştirin ve lekeli bölgeye deterjan dökün. Tüm yüzeyi deterjanla kapladıktan sonra kovanın içine sıcak su doldurun. Kumaş deterjanı emecek ve lekenin daha kolay çıkmasına yardımcı olacaktır. Yaklaşık 30 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır.

LEKELİ KUMAŞI ÇAMAŞIR MAKİNESİNE ATIN

Muz lekesini çıkartmak için bütün işlemleri yaptıktan sonra en son çamaşır makinesine atabilirsiniz. Kumaşınızın cinsine uyuyorsa sıcak su ve çamaşır suyu kullanımı muz lekesini çıkarmak için daha etkili olacaktır.

Eğer leke çamaşır makinesine atamayacağınız bir kumaş üzerindeyse:

Leke eğer bir kumaşta değil de halı gibi çamaşır makinesine atamayacağınız bölgelerde ise yine bütün adımları takip ederek, en lekeli bölgeyi sıcak su ve bol deterjan yardımıyla ovalayabilirsiniz. Eğer kumaş türü uygunsa çamaşır suyu kullanabilirsiniz.