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Gündem Müvekkiline uyuşturucu getirdi! Kadın avukat gözaltına alındı
Gündem

Müvekkiline uyuşturucu getirdi! Kadın avukat gözaltına alındı

Esenyurt'ta uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan müvekkilinin yanına giden kadın avukat, ‘hem avukatı, hem sevgilisiyim, yiyecek getirdim’ diyerek yanına girdiği adama çikolata kutusu içine gizlenmiş uyuşturucu getirdi. Durumun fark edilmesinin ardından avukat da gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 10:26:00 -
Müvekkiline uyuşturucu getirdi! Kadın avukat gözaltına alındı

İstanbul Esenyurt'ta, 3 Haziran'da avukat E.İ., Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi Amirliğinde "uyuşturucu imal ve ticareti" iddiasıyla gözaltında bulunan müvekkili ve aynı zamanda sevgilisi olduğunu beyan ettiği A.G'yi ziyarete gitti.

Polis merkezine gelen avukat E.İ., müvekkiline yiyecek bir şeyler getirdiğini ve bu yüzden görüşmek istediğini söyleyip içeriye girmek istedi. Polisler, avukatın getirdiği yemekleri inceleyince çikolata kutusu içerisinde bir kağıt parçasına sarılı 2,4 gram ağırlığında uyuşturucu madde buldu.

Polis, avukat E.İ.’yi gözaltına alarak hakkında işlem başlattı. Avukat E.İ savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebi ile Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Ev hapsi alan E.İ adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Yorumlar

meleknur

BU ZİHNİYETTİKİ NE AVUKATTAN NEDE BAŞKASINDAN ÜLKEYE FAYDA DEĞİL ZARAR GELİR. ZARARIN TA KENDİLERİDİR! UYUŞTURUCU NEDİR KİM İÇİN ÇALIŞIYORLAR. ÜLKE YIKILSIN GENÇLİK BOZULSUN MEYDAN ONLARA KALSIN. OLMAZ OLSUN BÖYLE ZİHNİYETLER

Mikail okuroğlu

Eeee bu avukatın diplomasını iptal edilmelidir yoksa teşviğin dik alası görevlulerimiz 'den ALLAH'IM RAZI OLSUN INŞAALLAH AMİNN mesele yakalamak cezasını da devlette hükümet de bulmalıdır...
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