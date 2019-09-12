Mut’ta çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Mersin’in Mut ilçe Belediyesi, daha temiz bir Mut için ilçede yer alan çöp konteynerlerinin dezenfekte ediyor.

‘Temizlik hizmetlerinin zamanında ve hiç aksatılmadan yıl boyunca devam etmesi amacıyla Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince hizmetlerine aralıksız devam ediyor.

Ekipler çöp toplama hizmetinin yanı sıra çöp konteynerlerinin de temizliği için büyük özen gösteriyor. Çöp konteynerlerinin temizliği, çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı ile gerçekleştiriliyor. Konteynerlerin temizliği yerinde, hızlı, ekonomik ve etkin bir şekilde sağlanırken görüntü kirliliği, koku, larva ve sinek oluşumunun da önüne geçilmiş olunuyor.

Temizlik çalışmalarına önem verildiğini ifade eden Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, “Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, temiz çevre ve yaşanılabilir kent yaratma çabalarımız çerçevesinde ilçemizde bulunan çöp konteynerlerinin tamamı yıkanıp, temizlenip dezenfekte edilerek yeniden halkımızın hizmete sunuluyor” dedi.