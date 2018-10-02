Mutsuzluk sırt ve bel ağrısı yapabilir

Teknolojinin artmasıyla masa başı çalışmaları, hareketsizlik ve aile içi ve işyeri gerginliklerinin sonucu sırt ve bel ağrılarında artış var. Unutmayın “mutsuzsanız” bu ağrılardan tedavi ile dahi kurtulmanız çok kısa süreli olur.



Mutsuzluğunuzun sebeplerini araştırın önce, onları izale, ortadan kaldırmak ilk çözümdür. Ya da sizi mutsuz eden şeyleri kafaya takmamayı denemelisiniz. Göreceksiniz, ağrılar hızla geçecek.

Kronik ağrı, tutukluluk ve yorgunluk belirtileri sabahları daha belirgindir. Yakınmalar; soğuk, dinlendirmeyen uyku, fiziksel ve ruhsal yorgunluk, aşırı fiziksel aktivite ve hareketsizlikle artar; sıcak ve kuru hava, sıcak duş veya banyo, masaj, orta dereceli aktivite veya tatile çıkmakla azalır.

Şu sorulara cevap aramalısınız:

● Ateş ve kilo kaybı var mı ?

● Dinlenirken de ağrı var mı?

● Ağrılarınız uykuyu engelleyecek şekilde artıyor mu?

● Sabah tutukluğu var mı?

● Uyku bozukluğu var mı?

● Sırt eğriliğiniz ve kamburluk var mı?

● Ağrıları soğukta artıyor mu?

● Egzersiz ve masajla ağrılar azalıyor mu?

Ağrılı dönemde ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar kullanabilirsiniz..

Sert ve düz yatakta yatmalı, boyun kökünüzü desteklemelisiniz. Bu tip yastıklar var, onları kullanın.. Ağrılı dönemde sıcak duş veya banyo yapın..

Yürüme, koşma, bisiklete binme gibi spor türlerini hiç ihmal etmeyin. Herhangi birini yapsanız da kâfi. Fakat düzenli.. Her gün en az bir saat ve yaşınıza uygun tempoda.. Tabanı yumuşak ayakkabılar giymelisiniz.



İmkanınız varsa kendinizi fazla zorlamadan, ılık suda yüzebilirsiniz. Bunun için termal havuzlarından faydalanın.

DİPNOT: Bel ağrısı gibi karın içerisinde bir aort anevrizması, böbrek taşı ve safra kesesi, pankreas ya da karaciğerde sorun ile kalça eklemi veya eklem hastalıkları varsa da yaşanabiliyor. Yani iç organlardaki hastalıklar da bel ağrısı olarak işaret verebiliyor.