0553 313 94 23

Mutsuzluk sırt ve bel ağrısı yapabilir

Unutmayın “mutsuzsanız” bu ağrılardan tedaviyle dahi kurtulmanız çok kısa süreli oluyor.

02 Ekim 2018 Salı 17:06
Mutsuzluk sırt ve bel ağrısı yapabilir

Teknolojinin artmasıyla masa başı çalışmaları, hareketsizlik ve aile içi ve işyeri gerginliklerinin sonucu sırt ve bel ağrılarında artış var. Unutmayın “mutsuzsanız” bu ağrılardan tedavi ile dahi kurtulmanız çok kısa süreli olur.

Mutsuzluğunuzun sebeplerini araştırın önce, onları izale, ortadan kaldırmak ilk çözümdür. Ya da sizi mutsuz eden şeyleri kafaya takmamayı denemelisiniz. Göreceksiniz, ağrılar hızla geçecek.       

Kronik ağrı, tutukluluk ve yorgunluk belirtileri sabahları daha belirgindir. Yakınmalar; soğuk, dinlendirmeyen uyku, fiziksel ve ruhsal yorgunluk, aşırı fiziksel aktivite ve hareketsizlikle artar; sıcak ve kuru hava, sıcak duş veya banyo, masaj, orta dereceli aktivite veya tatile çıkmakla azalır.

Şu sorulara cevap aramalısınız:

● Ateş ve kilo kaybı var mı ?  

● Dinlenirken de ağrı var mı?

● Ağrılarınız uykuyu engelleyecek şekilde artıyor mu?

● Sabah tutukluğu var mı?

● Uyku bozukluğu var mı?

● Sırt eğriliğiniz ve kamburluk var mı?

● Ağrıları soğukta artıyor mu?

● Egzersiz ve masajla ağrılar azalıyor mu?

Ağrılı dönemde ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar kullanabilirsiniz..  

Sert ve düz yatakta yatmalı, boyun kökünüzü desteklemelisiniz. Bu tip yastıklar var, onları kullanın.. Ağrılı dönemde sıcak duş veya banyo yapın..

Yürüme, koşma, bisiklete binme gibi spor türlerini hiç ihmal etmeyin. Herhangi birini yapsanız da kâfi. Fakat düzenli.. Her gün en az bir saat ve yaşınıza uygun tempoda.. Tabanı yumuşak ayakkabılar giymelisiniz.  

İmkanınız varsa kendinizi fazla zorlamadan, ılık suda yüzebilirsiniz. Bunun için termal havuzlarından faydalanın.

DİPNOT: Bel ağrısı gibi karın içerisinde bir aort anevrizması, böbrek taşı ve safra kesesi, pankreas ya da karaciğerde sorun ile kalça eklemi veya eklem hastalıkları varsa da yaşanabiliyor. Yani iç organlardaki hastalıklar da bel ağrısı olarak işaret verebiliyor.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 17:06
  1. Ağrı
  2. mutsuzluk
  3. bel ağrısı
  4. sırt ağrısı
  5. mutsuzluğun sebep olduğu ağrılar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burs veren kurumlar hangileri?
    1. Burs veren kurumlar hangileri?
    2. Dinine en düşkün ülkeler
    3. Torununu alıp kayıplara karışmıştı!..
    4. Ağrı'da feci kaza! 2 kişi öldü, 2 kişi..
    5. Mutsuzluk sırt ve bel ağrısı yapabilir
    6. İzmir'de torununu alıp kayıplara..
    7. KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman..
    8. Sadakataşı Derneğinden Yemen'e acil..
    9. Hamaney'den dikkat çeken 'hac'..
    10. Fransa'dan İran'a şok suçlama
    11. BM terör devleti İsrail'i kınadı
    12. İşte bebeklerin aşı takvimi
    13. Porto maçında forma giyemeyecek..
    14. Bu kasabaya taşınanlara 16 bin TL..
    15. Bu püf noktaları mutlaka bilmelisiniz
    16. Tarihi caminin kubbesindeki..
    17. Üniversite öğrencileri Muş'ta bulunan..
    18. ABD'nin toplam borcu açıklandı! Resmi..
    19. CHP'de peş peşe istifa kararları!
    20. Diriliş Ertuğrul’un yayın tarihi belli..
    Bakanlık açıkladı! Dolar sert düştü
    Bakanlık açıkladı! Dolar sert düştü
    Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması
    Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım
    NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım