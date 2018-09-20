Mutluluk 'Bir sen, bir ben, bir de bebek’ mi?

“Mutluluğun formülü çok açık. Bir sen, bir ben, bir de bebek!” diyor.

Bu formül mutlu bir evlilik için yeterli mi? Yetmez. Fakat mesela şunları da dikkate alırsanız faydalı olacaktır:

1- Hayata dair hayallerinizi “hayali eş”e göre değil, yuva kurduğunuz eşinize göre düzenleyin.

2- Ne kadar yüksek tahsilli ve kariyer sahibi olursanız olun, eşiniz sizin köyün çobanı da olsa onunla şahsiyet ve gurur yarışına girmeyin. Hollanda’daki anne baba okulunda öğretilen mutlu evliliğin ilk şartı bu, biliyor musunuz.

3- Kendini ağıra satan eş, baltayı ayağına vurmak üzeredir. Özellikle beyler bu tutum sergileyen kadınlara karşı çileden çıkar.

4- Eşinize “Biliyorum sen artık beni sevmiyorsun!” diye sitem ederseniz eşinizin bilinç altına “eşini sevmemenin de mümkün olduğuna dair” temeli atmış olursunuz.

5- Evliliği cehenneme çeviren asıl unsurlardan ilki hayalciliktir. Günümüzde yuva kuran gençlerin büyük kısmı bir zaman sonra mevcut eşleri dışında alternatiflerin dizilerde seyrettikleri gibi kendilerine cenneti yaşatacaklarını sanmaktadırlar. Hayalci söz ve davranışlarla eşinizi bıktırmayın.

6- Erkekler görsel ve işitseldir. Hanımlar ise dokunsal ve duyusal. Saatlerce nutuk çekmek yerine eşiniz hanımefendinin elini tutarak %95 daha etkili olabilirsiniz. Hanımlar da yaranmak için onca enerji tüketeceğine evine ve kendi görüntüsüne önem verirse; bakımlı bir hanım olursa, mümkün olduğunca kaprislerden uzak, az ve öz ifadelerle sözlü iletişimi sağlarsa yine %95 daha iyi sonuç alabilir.

7- Eşinize olmazsa ayrılırız düşüncesiyle yaklaşırsanız büyük ihtimalle yuvanız yıkılır, ayrılırsınız. Fakat “Olsa da, olmasa da mutluluğu yakalayacağız, bunun başka çaresi yok!” düşüncesiyle yaklaşırsanız mutluluğu yakalarsınız.