Mutluluğa kurşun attılar! Tepki çeken görüntü... Ankara'da 2 çocuk, düğünde, ellerindeki tabancalarla dakikalarca havaya ateş etti. Kalabalığın içinde ateş açan çocukların arkasında asılı pankarttaki 'Mutluluğa kurşun atma' yazısı dikkat çekerken, görüntüler, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde Çubuk ilçesindeki bir düğün yerinde meydana geldi. İddiaya göre; 18 yaşın altındaki 2 kişi, ellerindeki tabancalarla dakikalarca havaya ateş etti. Düğünde bulunan bir kişi, o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. 2 kişinin, düğün yerine asılan 'Mutluluğa kurşun atma' yazılı pankartın önünde tabancaları ardı ardına ateşlediği anlar, görüntüde yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, kısa sürede çok sayıda takipçinin tepkisine neden oldu.

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