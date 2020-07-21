"Mutlu şehir" Sinop'ta turizm sektörünün bayram tatili beklentisi yüksek

SİNOP (AA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'ta, Kurban Bayramı tatili sürecinde tesislerdeki doluluk oranının artması bekleniyor.

Uzun ve temiz sahilleri, tarihi dokusu ve milli parkları ile son yıllarda binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan kentte, Kurban Bayramı tatili süresince konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluk oranlarına ulaşılması hedefleniyor.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, AA muhabirine, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu bayram tatilinde de kentte yoğunluk oluşmasını beklediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin tüm dünyayı olduğu gibi kendilerini de olumsuz etkilediğine işaret eden Çobanoğlu, "Yavaş yavaş hareketlenen turizm sektörünün bayram tatilinde tavan yapmasını bekliyoruz." dedi.

Kurban Bayramı tatili öncesinde rezervasyonların yapılmaya başladığını dile getiren Çobanoğlu, "Sinop, bayram tatillerinde zaten ilgi gören bir kent. Geçmiş yıllarda bunun örneklerini yaşadık. Pandemi süreci dolayısıyla ziyaretçi sayımızda düşüş yaşansa da her bayram tatilinde olduğu gibi bu sene de konaklama tesislerimizin tamamının dolmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Çobanoğlu, dört günlük bayram tatili süreci dışında da turizm hareketliliğinin devam etmesini beklediklerini belirterek, "Bayram sonrasına denk gelen haftada hareketliliğin devam edeceğini umut ediyoruz. Bu süreç içinde yüzde 70 civarlarında tesislerimizde doluluk bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



