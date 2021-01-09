Mutlu Furtana kimdir?
Mutlu Furtana kimdir? Büyük Birlik Partisi (BBP) Kadın, Aile ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda BBP İstanbul İl Başkanı olan Yaşar Sayan, il başkanlığı görevini avukat Mutlu Furtana'ya devretti. BBP'nin İstanbul İl Başkanı olan Mutlu Furtana'nın hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki Mutlu Furtana kimdir? Mutlu Furtana kaç yaşındadır, daha önce hangi görevlerde bulunmuştur?
BBP İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, il binasında düzenlenen törene BBP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Osman Tüfekçi, MKYK üyeleri Orhan Şahin, Mahmut Burkankulu, Hakan Ayantaş, Gökmen Türkkanı, Kamuran Sayhan, Ömer İlhan, Mert Kaya Kadir Turan ve Gökhan Özdoğan katıldı.
Yaklaşık 2,5 yıldır BBP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Yaşar Sayan, il başkanlığı görevini Mutlu Furtana'ya teslim etti.
Partide sırasıyla hukuk ve siyasi ilişkilerden sorumlu il başkan yardımcılığı ve İstanbul İl Genel Sekreterliği görevinde bulunan Furtana, partinin 11. Olağan Kongresinde de MKYK üyesi seçilmişti.
Mutlu Furtana kimdir?
Avukat Mutlu Furtana, 1987 yılında Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde doğdu. Evli ve iki çocuk babasıdır.
EĞİTİM
İlk, orta ve lise: Koyulhisar
Lisans: Anadolu üniversitesi İşletme Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
KARİYER
Mali Müşavirlik
Bağımsız denetçilik
Avukatlık
SİYASİ KARİYER
Büyük Birlik Partisinde hukuk ve siyasi ilişkilerden sorumlu il başkan yardımcılığı
BBP İstanbul İl Genel Sekreterliği
Büyük Birlik Partisi MKYK üyeliği
Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanlığı