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Gündem Mutlu Furtana kimdir?
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Mutlu Furtana kimdir?

Mutlu Furtana kimdir? Büyük Birlik Partisi (BBP) Kadın, Aile ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda BBP İstanbul İl Başkanı olan Yaşar Sayan, il başkanlığı görevini avukat Mutlu Furtana'ya devretti. BBP'nin İstanbul İl Başkanı olan Mutlu Furtana'nın hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki Mutlu Furtana kimdir? Mutlu Furtana kaç yaşındadır, daha önce hangi görevlerde bulunmuştur?

Yeniakit Publisher
2021-01-09 17:50:00 -
Mutlu Furtana kimdir?

BBP İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, il binasında düzenlenen törene BBP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Osman Tüfekçi, MKYK üyeleri Orhan Şahin, Mahmut Burkankulu, Hakan Ayantaş, Gökmen Türkkanı, Kamuran Sayhan, Ömer İlhan, Mert Kaya Kadir Turan ve Gökhan Özdoğan katıldı.

Yaklaşık 2,5 yıldır BBP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Yaşar Sayan, il başkanlığı görevini Mutlu Furtana'ya teslim etti.

Partide sırasıyla hukuk ve siyasi ilişkilerden sorumlu il başkan yardımcılığı ve İstanbul İl Genel Sekreterliği görevinde bulunan Furtana, partinin 11. Olağan Kongresinde de MKYK üyesi seçilmişti.

Mutlu Furtana kimdir?

Avukat Mutlu Furtana, 1987 yılında Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde doğdu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

EĞİTİM

İlk, orta ve lise: Koyulhisar

Lisans: Anadolu üniversitesi İşletme Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

KARİYER

Mali Müşavirlik

Bağımsız denetçilik

Avukatlık

SİYASİ KARİYER

Büyük Birlik Partisinde hukuk ve siyasi ilişkilerden sorumlu il başkan yardımcılığı

BBP İstanbul İl Genel Sekreterliği

Büyük Birlik Partisi MKYK üyeliği

Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanlığı

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