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Mutlaka smear testi yaptırın

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.

22 Mart 2019 Cuma 11:32
Mutlaka smear testi yaptırın

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Talat Remzi Demirkol, vajinal akıntı ve smear testi hakkında bilgi verdi.


Vajinal akıntının doğal bir durum olduğunu söyleyen Demirkol, bunun hangi durumlarda tehlike oluşturduğu hakkında konuştu. Demirkol, “Akıntı kadınlarda fizyolojik olarak da hormonal olarak da olduğu için kokusuz temiz renkte olduğunda biz bunusorun etmiyoruz. Biz buna fizyolojik akıntı olarak bakıyoruz. Ama renk değişimi ve koku olduğunda bazı tetkiklerle incelemeye çalışıyoruz” dedi.


ADET DÖNEMİNDE AKINTI NORMAL


Adet dönemlerinde akıntı olabileceğini belirten Demirkol, “Adet döneminden önce hormonal değişikliğe bağlı olarak bazı kadınlarda hafif kahverengi bir sıvı gelir. O yüzden adet öncesi ve adet bitiminden birkaç gün sonra böyle kahverengi renkli bir akıntı olması da bazen doğal olabilir” ifadelerini kullandı.


Hamilelik döneminde idrar enfeksiyonlarının arttığını kaydeden Demirkol, “İdrarda şeker çıktığı için vajinada biraz daha mantar enfeksiyonları diğer döneme göre daha çok görülebiliyor. Hamilelik akıntısı erken doğum şüphesi getirebilir” dedi.


HANGİ AŞAMADA DOKTORA GİDİLMELİ?


Demirkol, doktora hangi aşamada başvurulması gerektiği hakkında şunları söyledi;


“Akıntı miktarı arttı diyelim. Günde bir defa iç çamaşırı değiştiren bir kadın, bunu üç defa değiştirmeye başlıyorsa akıntıda artış var demek. Hasta kendi akıntısından her hangi bir koku duymuyorsa ve rahatsız olmuyorsa bu bir sorun değil. Zaten fizyolojik bir akıntı ama akıntıda bir koku kokmaya başlarsa bu da onu rahatsız ederse bir doktora gitmesi gerekiyor. Bir de renk değişiklikleri kahve renkli akıntı gibi değişik renkte akıntılar olabiliyor. Krema şeklinde akıntı oluyorsa biz bunu anormal kabul edebiliriz. Peynir kesiği şeklinde bir akıntı olup, böyle beyaz pütür pütür bir mantar akıntısı olur toplum bu konuda biraz daha bilinçli aslında.”


35 YAŞ SONRASI ÖNEMLİ


35 yaş üzerinde smear testi önerdiklerini belirten Demirkol, “Bir grup hastamız var ki biz bunlarda özellikle et suyu şeklindeki akıntılarda biraz daha fazla özen göstermelerini özellikle enfeksiyon dışında rica ediyoruz. Çünkü ileri yaşlarda rahim ağzı kanserleri kadınlarda daha çok artıyor. Biz 35 yaş ve üzeri hastalara smear testi öneriyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:32
  1. doğa

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