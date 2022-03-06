  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Müthiş sistem o ilimizde devrede! Telefona "Deprem olacak" diye mesaj gelecek
Gündem

Müthiş sistem o ilimizde devrede! Telefona "Deprem olacak" diye mesaj gelecek

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem haftası dolayısıyla yaptığı açıklamalarında bir firmanın depremin dalga gelişlerini ölçebilen sistem yaptığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 12:33:00 -
Müthiş sistem o ilimizde devrede! Telefona "Deprem olacak" diye mesaj gelecek

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem haftası dolayısıyla yaptığı açıklamalarında bir firmanın depremin dalga gelişlerini ölçebilen sistem yaptığını söyledi.

 

İzmir Bayraklı'da Deprem Haftası dolayısıyla “Deprem Gerçeği ile Yaşamak” adlı panel düzenlendi. Etkinlikte İzmir’in deprem senaryosu, zemin araştırmaları, depremin vatandaş üzerindeki etkileri, deprem sonrası yapılanlar ve yapılması gerekenler konuşuldu. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’da bir firmanın deprem konusunda dalga gelişlerini ölçebilen bir sistem yaptığını ve bunu İzmir’de denemeye başladığını duyurdu.

Bayraklı Belediyesi ile Bayraklı Kent Konseyi tarafından düzenlenen “Deprem Gerçeği ile Yaşamak” adlı panel, Osmangazi Konferans Salonunda gerçekleşti. Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer’in moderatörlüğünü yaptığı etkinliğe Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, konuşmacı olarak katıldı. Bayraklı’da deprem gerçeğini anlatan ve gerçek hikayelerin yer aldığı ‘Bayraklar asılı kaldı’ ve ‘Göçük altında’ adlı kitaplarını anlatarak konuşmasına başlayan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’da bir firmanın deprem konusunda dalga gelişlerini ölçebilen bir sistem yaptığını ve bunu İzmir’de denemeye başladığını duyurdu.

Ercan, “Yakın zamanda ayda 5-6 liralık abonelik sistemiyle vatandaşlar da telefonlarına alacakları bir uygulamayla bunu kullanabilecek” dedi. Ercan ayrıca, “Deprem aniden gelmez. 7 büyüklüğünde bir depremin olacağı 10 yıl önceden belirtiler verir. Bunları doğru gözlemleyip tedbirler alınmalıdır. Depremde erken uyarı düzeni oluşturulması hayati önem arz ediyor” diyerek uyarıda da bulundu.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

abdrhman

deprem tacirleri hep para derdindeler. ayda 6 tl yılda 75 tl ödeyin bakalım.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay