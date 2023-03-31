Müthiş keşif: Donmuş kürk yumağı bulundu! Buz Devri’nden 30.000 yıllık bir sincaba dönüşüyor

Bu kürk yumağı hakkında yanılmayın; aslında 30.000 yıllık bir Kuzey Kutbu yer sincapının mumyalanmış, kıvrılmış kalıntılarıdır. Yakından bakın ve o kadar harika bir durumda olduğunu göreceksiniz ki, küçük pençelerini görmek bile mümkün.

Bu keşif yakın zamanda Yukon Beringia Yorumlama Merkezi tarafından ortaya çıkarıldı. Kanada’nın Yukon bölgesinin soğuk derinliklerinde, Trondick Huochien’in geleneksel bölgesi olan Klondike Altın Tarlalarındaki Hester Deresi yakınında bulundu.

Yukon Beringia Tercüme Merkezi şunları söyledi: Sosyal medyada paylaşın.

Alpine Veteriner Tıp Merkezi’nin yardımıyla sincabın röntgeni çekildi ve iskeletinin biraz yumrulu da olsa hala inanılmaz derecede sağlam olduğunu ortaya çıkardı. Ekip, numunenin yakında Beringia Center’da halka açık olarak sergileneceğini de sözlerine ekledi.

Röntgenler, küçük adamın muhtemelen uyuşuk bir durumda kıvrılmış olduğunu gösterdi. Resim kredisi: Yukon Beringia Yorumlama Merkezi

Yukon hükümetinden bir paleontolog olan Grant Zazulla dedi.

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“Kemikleri her zaman inceliyorum ve bu heyecan verici, gerçekten büyüleyici. Ama mükemmel bir şekilde korunmuş bir hayvan gördüğünüzde, bu hayvan 30.000 yaşında ve yüzünü, derisini, saçını ve tüm bunları görebiliyorsunuz, o kadar derin ki. Çok gençleştirici.”

30.000 yaşında olmalarına rağmen, tarih öncesi bir buzdolabı gibi dokularını mükemmel bir şekilde koruyarak permafrostta hapsolmuş olmanın yanı sıra hayatta kalmayı başardılar.

Eğri duruşu, uykusunda öldüğünü gösterir. Bu zavallı köle, kış uykusuna yatmak için yuvasına yerleşmiş olabilirdi ama karın altında kaldı ve öldü.

Kanada’daki Yukon, Buz Devri’nden bu yana zamanda donmuş tarih öncesi canavarların kalıntıları açısından zengindir. Daha geçen yıl, geleneksel Trʼondëk Hwëchʼin bölgesinde madenciler o kadar iyi korunmuş genç bir mamut çıkardılar ki, kürkünün ve derisinin çoğu hala sağlamdı.

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2020 yılında bölgeden 57.000 yıllık mumyalanmış bir kurt yavrusu kurtarıldı. İyi durumdaydı, yumuşak dokuları sağlamdı ve hırlıyormuş gibi dişlerini tutuyordu.

READ NASA güvenlik danışmanları Boeing'in Starliner'ı ve SpaceX'in Starship'i - Spaceflight Now ile ilgili endişelerini dile getirdiler. manavgatsonhaber'e göre: Dünyanın bu bölgesi, Buzul Çağı boyunca vahşi atlar ve tüylü mamutlardan Beringian aslanlarına ve kısa yüzlü dev ayılara kadar çok çeşitli hayvanlara ev sahipliği yaptı. Kurtarılan Dondurulmuş karakterler grubu sayesinde, bu eşsiz ve büyüleyici ekosistem hakkında nispeten iyi bir anlayışa sahibiz.

Diğer permafrost koruma haberlerinde, Rusya’daki bilim adamları geçen yıl Sibirya’daki permafrostta bulunan 8.000 yıllık bir bizonun kalıntılarını inceliyorlardı. Durumu o kadar saf ki, ekibin bazı üyeleri örneği klonlamak için DNA kullanmanın mümkün olduğuna inanıyor.

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