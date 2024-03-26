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Teknoloji Müthiş gelişme! Selçuk Bayraktar rakamları açıkladı
Teknoloji

Müthiş gelişme! Selçuk Bayraktar rakamları açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-03-26 00:24:00 -
Müthiş gelişme! Selçuk Bayraktar rakamları açıkladı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, her yıl olduğu gibi bu yıl da rekorları alt üst etti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından paylaşılan heyecan verici rakamlara göre, TEKNOFEST 2024'e 1 milyon 630 bin yarışmacı ve 788 bin 161 takım başvurusu yapıldı. Bu rakamlar, geçen yılki başvurulara kıyasla neredeyse iki kat artışa işaret ediyor.

TEKNOFEST Yine Rekor Kırdı!

Sosyal medya hesabından "Yine, yeni, yeniden REKOR kırdık!" notunu düşen Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olduğunu vurguladı. Bayraktar, festivalin her geçen yıl daha da büyüyor olmasından duyduğu gururu dile getirdi.

TEKNOFEST2024'e Rekor Katılım

Geçen yıl düzenlenen TEKNOFEST'e 337 bin takım ve 1 milyon yarışmacı başvurusu yapılmıştı. Bu yılki rekor katılım, TEKNOFEST'in Türkiye'de ve dünyada ne kadar ilgi gördüğünün açık bir göstergesi.
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TEKNOFEST Hakkında

TEKNOFEST, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen bir festivaldir. Festivalde havacılık, uzay ve teknoloji alanlarında çeşitli yarışmalar düzenleniyor. TEKNOFEST'in amacı, gençleri bu alanlarda teşvik etmek ve Türkiye'nin teknoloji üretiminde öncü bir ülke haline gelmesine katkıda bulunmak.

 

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