Müthiş gelişme! Meclis'te kabul edildi: Depremler için araştırma komisyonu kurulacak
TBMM Genel Kurulunda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının araştırılması için komisyon kurulmasına ilişkin önerge kabul edildi
TBMM'de, 5 siyasi partinin ortak önergesiyle 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin nedenlerini araştırmak amacıyla komisyon kuruldu. TBMM, 11 ilde meydana gelen depremi araştıracak.