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Gündem Müthiş gelişme! Meclis'te kabul edildi: Depremler için araştırma komisyonu kurulacak
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Müthiş gelişme! Meclis'te kabul edildi: Depremler için araştırma komisyonu kurulacak

TBMM Genel Kurulunda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi

Yeniakit Publisher
2023-03-02 18:39:00 - 2023-03-02 18:57:57
Müthiş gelişme! Meclis'te kabul edildi: Depremler için araştırma komisyonu kurulacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının araştırılması için komisyon kurulmasına ilişkin önerge kabul edildi

TBMM'de, 5 siyasi partinin ortak önergesiyle 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin nedenlerini araştırmak amacıyla komisyon kuruldu. TBMM, 11 ilde meydana gelen depremi araştıracak.

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