Mutfakta tahta ürünler sağlığa zarar veriyor mu? Tahta ürünleri ve bambu tahtalar nasıl temizlenir?

Metal araç-gereçler ısıyı çok kolay iletirken, tahta kaşıkla çok uzun süreler boyunca bir şey karıştırmak istediğinizde hem eliniz yanmaz hem de pişirme araçlarınız çizilmez. Uzmanlar özellikle saatlerce karıştırılması gereken yemek ve tatlılarda ya da kazan yemeklerinde tahta kaşık kullanılması gerektiğini söylüyorlar.

Hangi tahta kaşık sağlıklı?

Tahta kaşık satın alırken boyasız ve cilasız tahta kaşık almak daha sağlıklıdır. Kullanılan tahta kaşıkların çatladığı veya kırıldığı görüldüğü an yenisi ile değiştirmek gerekir. Bununla beraber metal kaşıkların da renk değişimi, matlaşma ya da çizilme olduğu zaman vücutta zehirlenmeye yol açacağı unutulmamalıdır

Hayatınızı kolaylaştıran farklı amaçlara yönelik birçok bambu ürünleri nasıl temizlenir? İşte detaylar

Bambu kullanımı ve bakımında dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır.

-Bambu ürünlerinin uzun süreli olarak direkt güneş ışığına maruz kalmaması gereklidir. Aksi taktirde üründe çatlamalar ya da renginde solmalar meydana gelebilir.

-Bambu ürünler, yaklaşık 80 derece sıcaklığa kadar sağlamlığını korur. Ürünlerin daha yüksek sıcaklıklara maruz kalmasının önüne geçilmelidir.

-Kirlenmiş bambu ürünler kısa sürede temizlenmelidir. Kurumuş gıda artıkları yüzünden ürünler üzerinde lekeler oluşabilir.

-Bambu ürünleri ılık su altında yıkamak en doğru olanıdır. Eğer mümkünse doğal deterjanların kullanımını tavsiye etmekteyiz. Ürünleri su içerisinde bekletmemelisiniz.

-Yıkama esnasında bulaşık teli kullanılmamalıdır. İnatçı lekeleri temizlemek için bez kullanılabilir. Böylece bambu yüzeyine zarar vermemiş olursunuz.

-Yıkanıp durulanan bambu ürünleri kurularsanız, daha uzun süre dayanmalarını sağlayabilirsiniz.

Tahta kaşık kullanmak sağlığa zararlı mı?

Mutfaklardan eksik olmayan tahta kaşıkların sağlığa zararlı olup olmadığı sıkça araştırılıyor. Bu yargının asıl nedeni tahta kaşıkların zamanla üzerindeki cilanın akıyor olması. Hal böyle olunca kaşıkta çatlama oluyor. Çatlayan kaşığın bu bölgelerine bakteriler yerleşiyor ve bu bakteriler yemek hazırlarken yemeğe geçebiliyor. Yine bu kaşıkları deterjanla yıkarken çatlak yerlerinde deterjan kalıyor ve bu deterjanlar vücutta zehirlenme yapabiliyor.

Tahta kaşık satın alırken boyasız ve cilasız tahta kaşık almak daha sağlıklıdır. Kullanılan tahta kaşıkların çatladığı veya kırıldığı görüldüğü an yenisi ile değiştirmek gerekir. Bununla beraber metal kaşıkların da renk değişimi, matlaşma ya da çizilme olduğu zaman vücutta zehirlenmeye yol açacağı unutulmamalıdır.

Tahta ürünler nasıl temizlenir?

En hızlı yöntem: Tuz ve Limon

Düz bir zeminde tahta ürünlerin üstünü tuzla kaplayın. Ardından ikiye böldüğünüz limonu tahta ürünün üzerine sıkarak gezdirin ve tuzun erimesini bekleyin. İşlemden sonra ürünü güzelce durulayın ve işte hazır!

En doğal ve pratik olan: Sirke ve karbonat

Sirke ve karbonat ikilisi hem yemeklerde hem de hijyen söz konusu olduğunda vazgeçilmezler olarak karşımıza çıkıyor. Ayda bir kere mutfaktaki tahta ürünlerinizi bu ikiliyle temizlemek yeterli olacaktır. Ürünleri ilk olarak geniş bir tencereye doldurun ve 1 paket karbonatla 2 yemek kaşığı sirke ekleyin. Tüm tahta ürünler su içinde kalana kadar tencereye kaynar su boşaltın.Tencereyi yüksek ateşteki ocağın üzerine alın ve 15 dakika boyunca tahta ürünleri bu şekilde kaynatın. Artık ürünleriniz tertemiz oldu, artık gönül rahatlığıyla tencereden alın ve durulayın.

Daha basit bir yöntem: Sabun

Diğer yöntemlere ayıracak vaktiniz yoksa tahta kaşıklarınızda bakteri oluşmasını önlemenin daha basit bir yolu da var. Ürünlerinizi yine bir kaba almanız gerekiyor. Ardından ürün adedine göre 1 veya 2 sabun rendeleyin ve tahta malzemelerin üzerine dökün. Bu suda 30 dakika bekletip durulamanız yeterli olacaktır.

Temizlik için iki şey gerekli: Zeytinyağı ve tahta

Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın. Tahta ürünlerinizi zeytinyağı ile dikkatlice silin.Tahta malzemeleri önceden ısıtılmış fırında 3 dakika boyunca bekletin. Ardından ürünleri ılık su ile durulayın.