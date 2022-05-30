Güve Nedir?

Güve, kanatlı küçük bir böcek türüdür.

Özellikle kilerde ya da mutfağınızda rastlayabileceğiniz bu böcek türüne Latince “Lepidoptera” denmektedir.

Kelebeğe benzemesi dolayısıyla kelebekle karıştırılabilen bu böcek türünün boyu 1 cm civarındadır.

Yiyeceklerinize zarar veren, paket halinde pirincinizi, bulgurunuzu atmak zorunda bırakan bu küçük canlılar, insana ise zarar veremez.

Güve ısırır mı diye endişe etmenize gerek yok. Ancak yine de onlardan kurtulmanız gerektiğini bilmelisiniz.

Mutfağınızda ya da kilerinizde güveler varsa ve siz bir önlem almıyorsanız bu güveler günden güne çoğalmaya başlayabilir.

Çoğalan güveler ise artık mutfağınızı ele geçirmeye hazır olabilir.

Bu nedenle bakliyatların ve besinlerin daha uzun ömürlü kalması için güvelerden en kısa zamanda kurtulmalısınız.

Mutfaklarda oluşan güveler birkaç malzemeyle nasıl kolayca temizlenir?

Tahıl, kuru bakliyat, tahta ve yünlü giysiler başta olmak üzere çeşit çeşit kıyafetin içinde kurtçuk şeklinde üreyen ve yetişkinliklerinde tıpkı kelebek gibi kanatlanan bu böcekler, hem giysilere hem de yiyeceklere zarar veriyor, mutfak dolapları ve gardıropların içinde çoğalarak yaşamaya devam ediyor. Hal böyle olunca onlardan bir an önce kurtulmak, hem evin hijyenini hem de sağlığımızı korumak açısından büyük önem taşıyor. Evinizi onlardan korumanın yollarını anlatalım, oluşan güve nasıl temizlenir, nasıl yok edilir?

Tahıl ve kuru bakliyatları güvelerden korumanın yolu: Defne yaprağı

Öncelikle mutfakta ya da varsa deponuzda muhafaza ettiğiniz tüm tahıl ve kuru bakliyatları plastik poşetlerinden çıkarmalı ve ağzı hava almayacak şekilde kapanabilen cam kavanozlarda saklamalısınız. Ancak ne yazık ki bu da başlı başına bir çözüm olmayacağından farklı malzemelerden destek almak da şart.

Bu malzemelerin başında aromasının güzelliğiyle defne yaprağı geliyor. Güvelerin kokusundan hiç hoşlanmadığı, bu nedenle bulunduğu ortamlara uğramadığı defne yaprağı yiyeceklere kokusunu verir diye endişelenenler için şunu hatırlatmakta da fayda var: Defne yaprağı, özellikle kuru bakliyatlar ve pirinç gibi gıda malzemelerine kokusunu da bırakmaz, içiniz rahat olsun.

Çay ve kahve kavanozlarını güvelerden korumanın yolu: Küp şeker

Defne yaprağı tahıllar ve kuru bakliyatlar için bir çözüm olabiliyor ama çay ve kahve kavanozlarına konulduğunda bu malzemelerin kokusunu değiştireceğinden pek de önerilen bir yöntem sayılmıyor. Bunun yerine yine cam kavanozlarda ve hava almayacak şekilde sakladığınız çay ve kahve kavanozlarının içine birkaç adet küp şeker koymanız gerekiyor. Neden mi?

Çünkü güveler rutubetli ortamlarda çok daha çabuk üreme imkanı buluyor. Küp şekerse çay ve kahve kavanozlarının içinde oluşabilecek nemi, rutubeti kendi içine çekiyor ve böylece nemden uzak, güvenin oluşmasına imkan vermeyen bir ortam oluşturuyor. Tabii ayda bir ya da 2 haftada bir bu kavanozların içine koyduğunuz küp şekerleri çıkarıp yerine yenilerini koymayı da ihmal etmemelisiniz, bizden söylemesi.

Oluşan güvelerden kurtulmanın yolu: Adım adım güve nasıl temizlenir?

Mutfakta güve oluşmasını önlemenin ve güvelerden korunmanın alternatif yollarını anlattık ama oluşan güvelerle nasıl mücadele edebileceğinizi de öğrenmelisiniz. Eğer mutfak dolaplarınızın içinde güveler oluştuysa ve dört bir yana yayıldıysa köklü bir temizlik yapmanızda fayda var.

Öncelikle güvenin neden oluştuğunu öğrenmeli, güvelenen tüm tahıllarınızı ve kuru bakliyatlarınızı ne yazık ki çöpe atmalısınız. Ardından güvelerin çoğaldığı, yaşadığı, temas ettiği tüm dolapları boşaltmalı, eğer tencere-tabak gibi mutfak eşyalarınızı sakladığınız bir dolap söz konusuysa tüm bu mutfak eşyalarınızı çıkarıp bulaşık makinesinde güzelce yıkamalısınız.

Ardından boş kalan dolaplarınızın içini ucunu dezenfekte ettiğiniz elektrikli süpürgeyle güzelce temizlemelisiniz. Bu temizlik, güvelerin bıraktığı yumurtaları yok etmeniz için oldukça önemlidir. Bu arada tüm dolapların içlerini elektrikli süpürgeyle çektirdikten sonra süpürgenin haznesini de güzelce çöpe boşaltıp evden uzaklaştırmayı unutmamalısınız ki güve yumurtaları evin farklı bir yerinde yeniden üremesin.

Bu işlemin sonrasında dolapların içlerini sirkeli su ile güzelce temizlemelisiniz. Bunun için 1 ölçü sirke ile 2 ölçü suyu karıştırın. Temiz bir bezi bu karışıma batırıp her yerinin ıslanmasını sağladıktan sonra fazla suyunu sıkıp temizleme işlemine başlayın. Bu işlemin ardından eğer dolaplarınızda sirke kokusu kalmasından endişelenirseniz duru su ve temiz başka bir bezle durulama işlemi de yapabilirsiniz. Ancak dikkat, dolaplarınızın içinin nemli kalmaması için tüm bu işlemlerden sonra kurulamayı ihmal etmemeli, mümkünse dolaplarınızın kapısını açık bırakıp havalanmasını ve daha hızlı kurumasını sağlamalısınız.

Yeniden güve oluşumunu engellemenin yolu: Lavanta, kekik ve nane

Dolap temizliğinin ardından güvelerin yeniden oluşmasını engellemek için destek alacağınız birkaç yöntem daha var. Bunlardan ilki dolabın içine çay ağacı yağı sürmek. Aktarlardan temin edebileceğiniz bu bitkisel yağ antibakteriyel ve antiviral özellikler göstermesinin yanı sıra oluşabilecek rutubeti de en aza indireceğinden güvelerin oluşma ihtimalini en aza indirecektir.

Eğer çay ağacı yağı bulamaz ya da farklı bir yöntem denemek isterseniz evde kolayca yapabileceğiniz koku keseleri de hazırlayabilirsiniz. Yine aktarlardan temin edebileceğiniz kurutulmuş lavanta, kekik ve naneyi aynı oranda karıştırın ve kumaş keselere koyup dolapların içine yerleştirin. İşte bu kadar!