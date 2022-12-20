Mutfak temizliğinin püf noktaları! Mutfak dolabı temizliği: Parlak, mat lake mutfak dolabı temizliği, kolay en hızlı

Mutfak temizliğinin püf noktaları

Mutfak temizliğinin püf noktaları evimizin en hijyen olması ve zor temizlenen bölümü bir çok detaydan geçen, dolaplar, fırın, tezgah, lavabo, bahar sonrası ve kış bitiminde en az yılda iki kez çok detaylı temizliği yapılan mutfak temizliğinin püf noktalarını canim anne farkı ve video anlatımlı olarak sizlerle buluşturuyoruz. Hanımların temizliği yorucu olan mutfak temizliği içindeki cam eşyaların yıkanması tekrar yerleştirmek gün boyunca bizi yoracaktır.

Kimyasallar kullanmadan mutfağımızdaki araç gereçleri ve fırın, çaydanlık, bulaşık ve bir çok ürünü doğal yöntemlerle temizliğini yapabilirsiniz. Hem sağlıklı hemde evinizde bulunan ürünlerle kolayca temizliğini sağlaya bilirsiniz ellerinizde zarar görmeden içiniz rahat bir şekilde temizliğinizi bitire bilirsiniz. Beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı unutmayınız temiz ve güzel günler diliyoruz yeni video ve yazılar

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Mutfak dolaplarını temizlemek için: Küçük bir kovaya bulaşık deterjanı ve sirke dökün. Ardından yarısını biraz geçecek şekilde su koyun. Bu karışımı bezle ya da süngerle tüm dolaplara uygulayın. Islak bir bezi bol bol durulayarak tüm dolapların içini tekrar silin.

Yağlı mutfak dolabı temizliği

“Yağlı mutfak dolapları nasıl temizlenir?” sorusunun cevabını aradığınızı biliyoruz. Bulaşık deterjanı, sirke ve ılık su ile hazırladığınız karışımı bir fısfısın içine koyup özellikle yağ lekelerinin yoğun olduğu bölgelere bu temizleyiciyi sıkıp biraz bekledikten sonra nemli bir bezle alanı silebilirsiniz.

Mutfak dolabı temizliği

Geniş bir kap içinde bir miktar bulaşık deterjanı ile bir çay bardağı sirkeyi karıştırın. Kullanacağınız alana göre üzerine su ekleyin ve yeniden karıştırın. Hazırladığınız bu temizlik suyunu bir sünger ile alın ve kirlenmiş dolap kapaklarını ya da raflarını ovalayarak temizleyin.

Mat lake mutfak dolabı temizliği

Beyaz lake mutfak dolabı temizliği için yapacağımız en sağlıklı temizleme yöntemi iki yumuşak bez (tercihen mikro fiber) ve ılık su yardımıyla olmalıdır. Eğer lekeler nemli bir bezle çıkmayacak kadar inatçı ise o zaman cam silmek için kullandığımız spreylerden biraz temizleme suyuna ilave edebiliriz.

Parlak mutfak dolabı temizliği

Özellikle parlak ve kaplama yüzeye sahip mutfak dolapları için, deterjanın yoğun etkisinden kurtulmak ve doğal bir temizlik oranını artırmak için, sirke en ideal seçeneklerden biridir.