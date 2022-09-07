Mutfak lavabosundan gelen kötü kokuyu yok edin

Karbonat-tuz-sirke karışımı

Kokudan kurtulmanın bir yolu ise tuzlu bir karışım Bir tencere su ısıtın. Bir su bardağı sirke koyun. Karbonatıda koyduktan sonra ısınan suyu lavaboya dökün. Sıcak suya karışan karışım lavabodaki boruları ve donmuş yağları çözecektir.

Karbonat-sirke karışımı

Önce bir fincan karbonatı sonra iki fincan sirkeyi lavaboya dökün. Köpürecektir bir kaç dakika bekleyin ve üstüne sıcak su dökün borulara gitmesini sağlayın.

Karbonat-limon suyu karışımı

1 su bardağı limonu ısıtın ve içine 1 su bardağı kabartma tozu koyun ve karıştırın. Köpük olunca lavaboya dökün 10 dakika bekleyin. Sonra ılık su ile lavaboyu temizleyin. biriken yağları çözecektir. Bu yöntemi haftada bir yada haftada iki uygulayın.

Kahve telvesi ve sıcak su

Bu yöntem çok kolay. Kahvenizi içtikten sonra telvesini lavaboya dökün telve gidene kadar üzerine sıcak su dökün. Kahve telvesi yağları çözecek ve kokunun gitmesini sağlayacaktır.

Eğer çöp öğütücünüz varsa: Buz küpleri, tuz ve limon kabuğu

Bir kaç tane buz küpünü ve bir avuç tuzu öğütücüye dökün. Buz yemek kalıntılarından kurtulmanıza yardımcı olurken tuz ise kenar bölgeleri temizleyecektir. Güzel koku olması için bir kaç tane limon kabuğunu atın.