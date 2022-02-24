Mutfak fayansları nasıl temizlenir? Fayans ve mutfak temizliği yağlar akıp gitsin

Fayans ve derz temizliğinde dikkat edilmesi gereken ve hatta belki de en önemsenen nokta temizliğin sürekli olmasıdır. Fayans temizliğinde beyaz sirkeden faydalanabilirsiniz.

İşte doğal malzemelerle yapacağınız birbirinden pratik etkili reçeteler:

Mutfak fayansları arasında oluşan yağ lekeleri, yiyecek artıkları, biriken çeşitli kirler zamanla temizlenmedikçe çıkmaz bir hal alır. Evin en çok kullanılan bölümlerinden olan mutfak, banyo ve tuvalet fayanslar her zaman temizlenmezse zamanla çıkmayan inatçı kirlere neden olur.

Mutfak ve banyo fayansı nasıl temizlenir?

Malzemeler

6 bardak su

1/2 fincan kabartma tozu

3 adet limon

1/4 fincan sirke

Öncelikle suyu bir kaba doldurun, arkasından kabartma tozu yada karbonatı, limonların suyunu ve sirkeyi ekleyerek iyice karıştırın. Hepsi bu kadar, artık sararan kararan fayans aralarını temizleyebileceğiniz sıvı hazır. .

Mutfak duvarındaki fayanslara bulaşan yağ lekeleri nasıl temizlenir?

Soda ve su: bir kovanın içine 1 litre su ve yaklaşık 5 yemek kaşığı soda eklenip karıştırılır. Karıştırdığının karışımı süngerin sert olan kısmıyla fayansları ovalayarak lekelerden kurtulabilirsiniz.

Beyaz sirke ve soda: Süngerin üstüne biraz soda ve biraz beyaz sirke koyup direk fayans aralarında bulunan derzleri ovalayabilirsiniz. Ovaladıktan sonra en az 10 dakika bekletin ve ıslak bezle durulayın. Fayans araları yani derzleri çıkarmak için diş fırçasıyla da ovalayabilirsiniz.