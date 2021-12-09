Mutfak dolabı yağları nasıl temizlenir? En etkili yöntem

Öncelikle mutfak dolaplarında oluşan yağ lekelerinin yer etmesini ve katılaşmasını önlemek için özellikle yağlı yemek ya da kızartma yaptıktan hemen sonra silinmelidir. Dolaplarınıza zarar vermemek hem de ekonomi yapmak için evde bulunan bazı doğal ürünler ile de mutfak temizliğinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Mutfak dolabı yağları nasıl temizlenir?

Yemek Sodası Uygulaması

Yemek sodası yemeklerde kullanılan aslında hepimizin bildiği kabartma tozudur. Özellikle hassas olan mutfak dolapları konusunda kullanılmalıdır. Temizlenecek olan yüzeylerin çizilmesinin önüne geçer. İmkansız ve zor olan lekelerin çıkarılması konusunda etkilidir. Dolapların eski görünümüne kavuşması adına gerekir. Yağların bölünerek çözülmesini sağlar.

Uygulama için;

1 bardak suyun içine 4 yemek kaşığı soda dökülür ve erimesi sağlanır. Nemli bez bu karışım ile ıslatıldıktan sonra yağlar silinmelidir. Bastırılarak silinmesi yağların daha kolay bölünmesini sağlar. Ardından nemli bezle durulanması adına tekrardan silinir.