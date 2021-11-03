Mütercimler'den çok tartışılacak NATO ve Türkiye yorumu: 60 dakikada...

Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu programda açıklamalarda bulunan Erol Mütercimler, Türkiye'nin NATO'dan çıkması durumunda tam bir felaketle karşılaşılacağını söyledi.

Mütercimlerin açıklaması şöyle:

Türkiye NATO'dan çıktığında yüzünü Avrasya'ya mı dönecektir? 1990'dan sonra sürekli söylenir. Ergenekon ve balyoz gibi davalarda bunu söyleyen paşaların önüne de konmuştur. Türkiye'nin NATO'dan çıkması hayırlı mıdır? NATO'dan çıkılmasını isteyenlerden biriydim geçmişti. Ama şimdi geldiğimiz noktada yorum analizi yaptığımızda, Türkiye'nin NATO'dan çıkması kendi hayrına değil; aslında tam tersidir.

60 dakikada çatlamaya başlar

Üzerine konuştuğumuz beka, ulusal sınırlar bunların hepsi 60 dakikada çatlamaya başlar. Niye bu duruma gelindi? Biz ABD'nin stratejik ortağıyız, jeopolitik konumumuz vazgeçilmez filan. Hiç bir ülkenin konumu vazgeçilmez değildir.

Çıkışımız 15 yıl sürer

Bir gün ABD ve Rusya bir stratejik ortaklık kurma kararı verirse ne olacak? Olmaz şeyler değil, kısa bir süreçte buna bakıldığında böyle şeylerin olduğunu görürüz. 1. Dünya Savaşı'nda olmadı mı? Türkiye şu an NATO'dan çıkma kararı verse çıkışımız 15 yıl sürer.