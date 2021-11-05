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Ekonomi Müteahhitler yurtdışında hedeflerini 10 ayda yakaladı
Ekonomi

Müteahhitler yurtdışında hedeflerini 10 ayda yakaladı

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Türk müteahhitlerin bu yılın ekim ayı sonu itibarıyla yurtdışında aldıkları 196 yeni projeyle 20.3 milyar dolarlık iş üstlendiklerini, böylelikle Birliğin bu yıl için 20 milyar dolar olarak belirlediği hedefin 10 ayda aşıldığını bildirdi. Bu tutarla 2021 yılının tümü için hedeflenen 20 milyar dolar rakamı 10 ayda aşılmış oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 14:42:00 -
Müteahhitler yurtdışında hedeflerini 10 ayda yakaladı

Türk müteahhitler, 103 milyon doları aşkın ortalama proje bedeli ile de tüm zamanların en yüksek ortalama proje bedeline ulaştı.

Ortalama proje bedeli en son 2015 yılında 83 milyon dolara kadar yükselmiş, geçen süreçte bu rakamın yarısına kadar düşmüştü. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türk müteahhitler, 1972’den 2021 Ekim ayı sonuna kadar toplam 130 ülkede 442,2 milyar dolar değerinde 10 bin 890 proje üstlendi.

TMB Başkanı Erdal Eren, “Küresel pazarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi yaşanan sorunlar ve ardından salgın şartlarının da etkisiyle 2 yıllık aranın ardından 20 milyar dolarlık hedefi yıl bitmeden yakalamış olmak, Türk müteahhitlerin iş azmini göstermektedir” dedi.

Irak önemini koruyor

Sektörün geleneksel pazarı Irak’ın da önemini koruduğunu ve tekrar en çok iş üstlenilen ikinci pazar pozisyonuna geldiğini belirten Eren, şunları kaydetti: “Ayrıca kalkınma planları kapsamında tüm dünyanın odağında yer alan Afrika’nın Sahra Altı bölgesinde de müteahhitlerimizin artan sayıda iş aldığı görülmektedir. Uluslararası pazarda daha çok sayıda işçimizi istihdam etmek esas hedefimiz. Yurtdışında Türk iş gücü istihdamının artırılması konusunun üzerine hassasiyetle eğiliyor, imkan ve kabiliyetlerimizi ilgili tüm makamların dikkatine getiriyoruz. Orta vadede ise yıllık 50 milyar dolar tutarında yeni proje üstlenebiliriz. Bunun için diplomaside temkinlilik ve finansman kaynaklarımızın çeşitlendirilmesi önemli.”

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