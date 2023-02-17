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Gündem Müteahhit sahtekarlığını ortaya çıkartan video sosyal medyada gündem oldu!
Gündem

Müteahhit sahtekarlığını ortaya çıkartan video sosyal medyada gündem oldu!

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Malatya'daki depremde yıkılan 3 apartman ile 500 metre mesafedeki TOKİ binalarını karşılaştırdı. TOKİ binalarında bir çatlak bile olmaması, müteahhit sahtekarlığının ölüme nasıl davetiye çıkardığını gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 23:24:00 - 2023-02-18 00:09:20

 Yeniakit.com.tr 

Malatya'daki depremde 5 apartmanın olduğu sitede, 3 bina yıkılarak enkaz yığınına döndü.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yıkılan binalara 500 metre mesafedeki TOKİ'yi görüntüledi.

Yıkılan binalarla aynı bölgedeki TOKİ apartmanlarında bir çatlak bile olmaması, müteahhit sahtekarlığının ölüme nasıl davetiye çıkarttığını gözler önüne serdi.

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