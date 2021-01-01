Mutasyonlu virüs daha mı ölümcül? Prof. Dr. Mustafa Çetiner açıkladı

İç Hastalıkları ve Kan Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner Türkiye'de görülen mutasyonlu koronavirüsün daha mı ölümcül olduğu şeklindeki soruya 'Bulaş arttığı gösterildi ama hastalığın seyrinin ve ölümcüllüğünün arttığı ile ilgili hiçbir kanıt yok henüz. Yani hastalık seryini artırmadı aslında ama virüsün hücreye tutunmasını kolaylaştırdı ve dolayısıyla daha kolay enfeksiyon yaratıyor.' dedi.

Mutasyon virüs Türkiye'de de görüldü

Gelen son dakika bilgisine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'den son dönemde Türkiye'ye giriş yapan ve PCR test sonucu 'pozitif' çıkan kişilere yapılan geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs tespit edildiğini açıkladı. Prof. Dr. Mustafa Çetiner bu gelişmeyle ilgili olarak CNN Türk canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Mutasyonlu virüs daha mı ölümcül?

Prof. Mustafa Çetiner'in açıklamaları şu şekilde;

Bulaşıcılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu aşılarda tutturmamız gereken yüzde 60-70'lik toplumsal bağışıklık oranı daha yukarı çıkarıyor yani daha çok kişide toplumsal bağışıklık oluşturmalıyız.

Bulaş arttığı gösterildi ama hastalığın ölümcüllüğünün arttığına dair hiçbir kanıt yok. Hatalığın seyrini ağırlaştırmadı aslında ama virüsün hücreye tutunmasını kolaylaştırdı.

Dünyanın birçok ülkesi bu varyantın kendisinde olduğun söyledi. Türkiye çok önceden bir önlem almıştı zaten. Bu son önlemde son derece yerinde olabildiğince yayılmasını engel olmak gerekir.

Bulaş arttığı gösterildi ama hastalığın seyrinin ve ölümcüllüğünün arttığı ile ilgili hiçbir kanıt yok henüz. Yani hastalık seryini artırmadı aslında ama virüsün hücreye tutunmasını kolaylaştırdı ve dolayısıyla daha kolay enfeksiyon yaratıyor.