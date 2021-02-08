Mutasyonlu koronavirüs Sivas’a sıçradı!
Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs yayılmaya devam ederken bir ilden daha kötü haber geldi. Sivas’ın yaklaşık 3 bin nüfuslu Doğanşar ilçesinde yaşlı bir kadına yapılan testte mutasyonlu virüs belirtileri tespit edildi. İşte detaylar...
Sivas'ın yaklaşık 3 bin nüfuslu Doğanşar ilçesinde yaşayan F.Z. (63), koronavirüs şüphesiyle test yaptırdı.
Yaşlı kadın mutasyonlu virüs şüphesi üzerine ambulansla Sivas'ta bulunan Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ne nakledildi.
Yaşlı kadında yapılan testte mutasyonlu virüs belirtileri tespit edildi.
Eşinin de koronavirüs testinin pozitif olduğu öğrenilen yaşlı kadın burada tedavi altına alındı.