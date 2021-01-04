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Dünya Mutasyona uğrayan koronavirüsün görüldüğü ülkede alarm verildi! Ülke çapında karantinaya gidildi
Dünya

Mutasyona uğrayan koronavirüsün görüldüğü ülkede alarm verildi! Ülke çapında karantinaya gidildi

Mutasyona uğramış koronavirüsün çıkış yeri İngiltere'de vaka sayılarının önüne geçilememesi sebebiyle 3. kez karantina kararı alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 23:49:00 -
Mutasyona uğrayan koronavirüsün görüldüğü ülkede alarm verildi! Ülke çapında karantinaya gidildi

İngiltere'de koronavirüsün yeni varyantının tespit edilmesi sonucu vaka ve ölümlerde kritik artışlar yaşandı. Bugün hükümetin aldığı kararla, ülkede alarm seviyesi en üst seviyeye, yani 5'inci aşamaya yükseldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, evden çıkmama çağrısı yaparak, "Evden çıkmamanızı tekrar söylüyorum. İnanıyorum ki, bu virüsle mücadelemizdeki son aşama olacak" dedi.

"Mutasyonlu virüs yüzde 70 daha hızlı yayılıyor"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, mutasyona uğrayan koronavirüsün yüzde 50-70 arasında daha hızlı yayıldığını belirterek 'evde kalma' çağrısı yaptı.

Tüm düzeylerdeki okullar da uzaktan eğitime geçecek.

Son 24 saatte 58 bin 784 yeni koronavirüs vakası

Öte yandan, İngiltere’de son 24 saatte 58 bin 784 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 407 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 713 bin 563, toplam can kaybı ise 75 bin 431 olarak duyuruldu.

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