Mutasyona uğrayan koronavirüs Lübnan'da da ortaya çıktı

İngiltere'de tespit edilen ve daha bulaşıcı olduğu açıklanan koronavirüsün yeni türüne Lübnan'da da rastlandı. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 Aralık'ta Londra-Beyrut seferini yapan uçaktaki yolculardan birinde koronavirüsün mutasyona uğramış türünün görüldüğünü belirtti.

Bakan Hasan, 21 Aralık'ta gerçekleşen uçuşta yer alanlar başta olmak üzere İngiltere'den gelen tüm yolcuların koruyucu uyarıları dikkate almaları çağrısında bulundu.

Açıklanan son verilere göre Lübnan'da Covid-19 kaynaklı can kaybı bin 353, vaka sayısı 165 bin 933 ve sağlığına kavuşanların sayısı 117 bin 311'e yükseldi.