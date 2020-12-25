  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Mutasyona uğrayan koronavirüs Lübnan'da da ortaya çıktı
Dünya

Mutasyona uğrayan koronavirüs Lübnan'da da ortaya çıktı

İngiltere'de tespit edilen ve daha bulaşıcı olduğu açıklanan koronavirüsün yeni türüne Lübnan'da da rastlandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 19:04:00 -
Mutasyona uğrayan koronavirüs Lübnan'da da ortaya çıktı

İngiltere'de tespit edilen ve daha bulaşıcı olduğu açıklanan koronavirüsün yeni türüne Lübnan'da da rastlandı. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 Aralık'ta Londra-Beyrut seferini yapan uçaktaki yolculardan birinde koronavirüsün mutasyona uğramış türünün görüldüğünü belirtti.

Bakan Hasan, 21 Aralık'ta gerçekleşen uçuşta yer alanlar başta olmak üzere İngiltere'den gelen tüm yolcuların koruyucu uyarıları dikkate almaları çağrısında bulundu.

Açıklanan son verilere göre Lübnan'da Covid-19 kaynaklı can kaybı bin 353, vaka sayısı 165 bin 933 ve sağlığına kavuşanların sayısı 117 bin 311'e yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu'da bu ceza çok konuşulur! Uyanış Büyük Selçuklu 14. Bölüm 2. Fragman
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da bu ceza çok konuşulur! Uyanış Büyük Selçuklu 14. Bölüm 2. Fragman

TRT1'de Pazartesi günlerinin reyting rekortmeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da 28 Aralık akşamı yayınlanacak yeni bölümünde ortalık karışac..
Bakan Dönmez: Ülkemizde ilk defa üretimini başlatıyoruz!
Siyaset

Bakan Dönmez: Ülkemizde ilk defa üretimini başlatıyoruz!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de ilk defa Lityum üretimine başlandığını duyurdu.

Rusya dünyaya duyurdu! ‘Savaş başladı’
Dünya

Rusya dünyaya duyurdu! ‘Savaş başladı’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, koronavirüs aşılarıyla ilgili enformasyon savaşının başladığını söyledi...
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay