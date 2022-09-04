Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer Akit'te son mesajını paylaşmıştı: Nefsimiz için öleceğimize Allah için ölelim!

Tefekkür ve maneviyat hayatında derin izler bırakan, Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden yazar, hukukçu, müzisyen ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer bugün Rahmet-i Rahman'a kavuştu.

Taziye mesajı yağdı

83 yaşında hayatını kaybeden İnançer'in vefatı derin bir üzüntüye neden oldu. Siyasetçiler başta olmak üzere birçok kesimden İnançer için taziye mesajı yayımlandı.

Gönül, fikir ve kültür insanı İnançer, aylar önce Akit'ten Fatma Gülşen Koçak'a konuşarak vefatından önce önemli mesajlar paylaşmıştı.

Akit'te ders niteliğinde mesajını paylaştı

Tasavvufa ve İslam birliğine dair önemli mesajlar paylaşan İnançer röportajını "Allah bu vatana millete devlete ve erkanına zeval vermesin, birliğimizi dirliğimizi daim etsin, bu bayrağa layık evlatlar olmayı ve yetiştirmeyi nasip etsin." duasıyla bitirmişti.

İnançer ders niteliğinde son mesajını Akit'te şu sözlerle vermişti:

Nefsimiz için öleceğimize Allah için ölelim.