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Dünya Musul Valisi: BM, Sincar Anlaşması’nı destekliyor
Dünya

Musul Valisi: BM, Sincar Anlaşması’nı destekliyor

Irak’ın Musul Valisi Necim el-Cuburi, yaptığı açıklamada, “BM Irak Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, Bağdat ve Erbil arasında imzalanan Sincar Anlaşması’nı desteklediklerini ve bunun somut şekilde gerçekleştirilmesi için merkezi hükümete güçlü destek sunacaklarını ifade etti” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 11:53:00 -
Musul Valisi: BM, Sincar Anlaşması’nı destekliyor

Evlerine dönmeyi bekleyen Sincarlı Arap ve Yezidilere destek için çaba harcanacağını ifade eden Cuburi, BM Irak Temsilciliği’nin Musul’a bağlı Sehil Ninova’daki Hiristiyan ve Şebeklerin durumunu da yakından takip ettiğini kaydetti. Bağdat ile Erbil arasında terör örgütü PKK’nın Sincar’dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalanmıştı.

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