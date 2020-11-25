Musul Valisi: BM, Sincar Anlaşması’nı destekliyor

Evlerine dönmeyi bekleyen Sincarlı Arap ve Yezidilere destek için çaba harcanacağını ifade eden Cuburi, BM Irak Temsilciliği’nin Musul’a bağlı Sehil Ninova’daki Hiristiyan ve Şebeklerin durumunu da yakından takip ettiğini kaydetti. Bağdat ile Erbil arasında terör örgütü PKK’nın Sincar’dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalanmıştı.