Gündem Müşterinin seçtiği salatalıkları el çabukluğu ile değiştiriyordu: Tezgahı kapatılan engelli pazarcıya ‘dolandırıcılık’tan da soruşturma
Müşterinin seçtiği salatalıkları el çabukluğu ile değiştiriyordu: Tezgahı kapatılan engelli pazarcıya ‘dolandırıcılık’tan da soruşturma

İstanbul'un Bahçelievler’deki bir pazarda müşterilerin seçtiği salatalıkları el çabukluğuyla değiştirip yerine hazırladığı salatalıkları koyan engelli pazarcının tezgahı 1 hafta süreyle kapatılıp 3 bin 541 lira para cezası kesilirken, hakkında 'dolandırıcılık' suçundan da soruşturma başlatıldı.

Geçen hafta Bahçelievler Yenibosna Cuma Pazarı'nda engelli bir pazarcının, müşterilerin özenle seçtiği salatalıkları el çabukluğuyla değiştirip yerine daha kötülerini koyarak verdiği anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. Kısa sürede milyonlara ulaşan görüntüler büyük tepki toplarken, Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri hemen harekete geçti. Vatandaşları yanıltarak hileli satış yaptığı belirlenen pazarcının tezgahı 1 hafta süreyle kapatıldı ve satıcıya 3 bin 541 lira idari para cezası uygulandı. Bu hafta ise zabıta ekipleri, vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla pazarcının tezgahına, "Hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satmasından dolayı belediyemiz tarafından kapatılmıştır" ifadelerin yer aldığı bir pankart astı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık' suçundan resen soruşturma başlatıldı. Savcılık dosyasında, "Bir vatandaşın seçtiği ürünlerin yerine farklı ürünlerin verildiğinin görülmesi üzerine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158/1-h maddesi kapsamında 'ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Pazarda alışveriş yapan vatandaş ve pazar esnafı hem hileye tepki gösterdi hem de belediyenin denetimlerinden memnun olduklarını söyledi.

BAŞKAN BAHADIR: VATANDAŞI KORUMAK GÖREVİMİZ

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Pazar yerleri, vatandaşımızın güvenle alışveriş yapacağı alanlardır. Hileli satış yapan kim olursa olsun, gerekli cezai işlem tereddütsüz uygulanır. Bizim görevimiz hem dürüst esnafımızı korumak hem de vatandaşımızın hakkını savunmaktır. Bahçelievler'de kimse vatandaşın emeğiyle, alın teriyle oynayamaz ancak vatandaşın hakkını da yiyemez" şeklinde konuştu.

