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Yerel Müşterinin almadığı fişi çöpe attı, tekme tokat dayak yedi
Yerel

Müşterinin almadığı fişi çöpe attı, tekme tokat dayak yedi

Bir zincir market çalışanı, alışveriş sonrasında müşterinin almadığı fişi çöpe attı. Tekrar döndüğünde fiş soran müşteri, “Çöpe attım” cevabını alınca ailesi ile birlikte kasiyere saldırdı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 11:09:00 -

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Esenyurt’ta bulunan bir zincir markette yaşandı. İddiaya göre, bir kasiyer, alışveriş sonrasında marketten ayrılan müşterinin fişi almaması üzerine çöpe attı. Aradan geçen dakikalarda tekrardan markete gelen müşteri, çalışana fiş sordu. Kasiyerin “Çöpe attım” demesi üzerine öfkelenen şahıs, ardından ailesi ile gelerek çalışanı darp etti. Marketteki diğer müşterilerin de film izler gibi kavgayı izlemesi dikkat çekerken, yaşanan o anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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