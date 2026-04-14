Müşterilerin kullanımına sunuldu: Çin devi Huawei’den Türkiye kararı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei Cloud'un bulut altyapısı üzerinden sunulan hizmet, kurumların farklı yapay zeka modellerine tek platform üzerinden erişmesini, bu modelleri kendi sistemlerine daha kolay entegre etmesini ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir şekilde devreye almasını sağlıyor.

Huawei Cloud, bugüne kadar Türkiye'de çok sayıda şirkete yerel bulut hizmetleri sunarken, kurumların dijital altyapı ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirdi.

Şirket, mevcut bulut altyapısını yapay zeka hizmetleriyle genişleterek Türkiye'de yeni bir dönem başlattı. Huawei'nin kendi geliştirdiği hızlandırma teknolojisi üzerine kurulan platform, farklı yapay zeka modellerine tek noktadan erişim ve hazır kullanım imkanı sunuyor.

Böylece işletmeler, ek altyapı yatırımı yapmadan yapay zeka uygulamalarını kendi sistemlerine daha kolay entegre edebiliyor.

ŞİRKETLERİN DAHA KARMAŞIK TEKNİK SÜREÇLERİ YÖNETEBİLMESİNDE DESTEK

Huawei Cloud, açık kaynaklı yapay zeka modelleriyle yürüttüğü işbirliklerini genişletirken, Model-as-a-Service (MaaS) kapsamında ilk aşamada GLM-5, DeepSeek ve Qwen ailelerinden toplam 6 modeli Türkiye'de kullanıma sundu.

Söz konusu modeller, akıllı soru-cevap, arama ve öneri, içerik işleme, sanal etkileşim ve programlama olmak üzere 5 temel kullanım alanına hitap ediyor.

MaaS platformu, modellere tek noktadan erişim ve hazır kullanım kolaylığı sağlarken, esnek kaynak kullanımı ve kullanım bazlı fiyatlandırma yaklaşımı sayesinde şirketler, ek altyapı kurulumuna ihtiyaç duymadan modelleri kendi sistemlerine entegre edebiliyor.

Platformda öne çıkan başlıklardan biri de en yeni modeller arasında yer alan GLM-5'e verilen destek oldu.

GLM-5, özellikle kod yazımı ve yapay zeka ajanlarının yerine getirdiği görevlerde güçlü performans sunarken, şirketlerde daha karmaşık teknik süreçlerin yönetilmesi ve uzun metinler üzerinde çalışan uygulamaların geliştirilmesi için uygun seçenekler arasında gösteriliyor.

Türkiye'de müşterilere sunulan MaaS platformundaki DeepSeek, Qwen ve GLM-5 modelleri Türkçe anlama ve üretme konusunda güçlü sonuçlar veriyor. Söz konusu modeller özellikle dil kullanımı ve mantık, teknik doğruluk ve üretime uygun çıktı sağlama başlıklarında öne çıkıyor.

Modeller Türkçe dil bilgisi, deyimler, duygu analizi, akıl yürütme ve özetleme gibi alanlarda başarılı performans sergilerken, aynı zamanda kod üretimi ve karmaşık JSON formatlarına uyum konusunda da güçlü bir tablo ortaya koyuyor.

Yapay zeka inovasyonuna yatırım yapmayı sürdürmeyi hedefleyen Huawei Cloud, Türkiye'deki işletmelerin yapay zeka çağında sürdürülebilir iş büyümesine destek olmak için güvenli, istikrarlı ve akıllı bir bulut temeli sunmayı sürdürecek.

ŞİRKETLERE GÜVENLİ, GÜÇLÜ VE ÖLÇEKLENEBİLİR BİR BULUT ALTYAPISI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Cloud Türkiye Ülke Müdürü Ray Rui, Türkiye'de uzun süredir şirketlerin bulut altyapı ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunduğunu belirtti.

Rui, yeni hizmetle müşterilerin farklı yapay zeka modellerine tek platform üzerinden erişebilmesi ve bu modelleri kendi sistemlerine daha kolay entegre edebilmesini amaçladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Hazır model barındırma hizmeti ve kullanım bazlı fiyatlandırma yaklaşımı sayesinde şirketler, ek altyapı yatırımı yapmadan yapay zeka uygulamalarını devreye alabiliyor. Türkçe dil anlama konusunda güçlü performans gösteren modellerle Türkiye'deki kurumların yerel ihtiyaçlara daha uygun uygulamalar geliştirmesinin de önünü açıyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'de yapay zeka alanındaki yatırımlarımızı sürdürerek şirketlere güvenli, güçlü ve ölçeklenebilir bir bulut altyapısı sunmaya devam edeceğiz."