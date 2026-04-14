Sami Yusuf, İstanbul ve Ankara'da konser verecek
Sami Yusuf, İstanbul ve Ankara'da konser verecek. Biletler, 16 Nisan'dan itibaren satışa sunulacak.
Dünya müziği geleneğinin usta isimlerinden birisi olarak gösterilen Sami Yusuf, İstanbul ve Ankara'da konser verecek.
Sanatçı, 23 ve 24 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, 27 ve 28 Haziran'da ise Ankara'da ATO Congresium sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.
Konser, WOVO Entertainment ve Anadolu PSM işbirliğinde gerçekleştirilecek.
Yusuf konserde, sevilen şarkılarının yanı sıra yeni albümü "Ecstasy"de yer alan eserlerden oluşan bir seçkiye yer verecek.
Biletler, 16 Nisan'dan itibaren satışa sunulacak.