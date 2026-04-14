Türkiye güne operasyonla uyandı! Gözaltılar var Sıcak gelişme: Mansur Yavaş hakkında son dakika kararı Dünyanın yaklaşamadığı sisteme onlar geçti bile: Çin'de eğitim devrimi! İran 5 ülkeden tazminat istedi! Bakın hangi ülkeler Ünlü işadamını gelini öldürdü! CHP’li gazeteciden dikkat çeken yorum: 'Türkiye Hiç Bu Kadar Bağımsız Olmamıştı' Pezeşkiyan konuştu: 'Tüm dünyayı etkileyecek!' Bölgedeki ateş sönmüyor ekonomiler batıyor: Motorine Bir Zam Daha! 14 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi Hasan Oraltay kimdir?
Bakan Gürlek'ten kritik Gülistan Doku mesajı! "Ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır"
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle yeniden ele alınarak kararlılıkla araştırıldığını bildirdi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek; “Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızca önemli bir adım atılmış; çok yönlü yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır. Bu zorlu ve kapsamlı süreci büyük bir sabırla takip eden Doku ailesinin acısını paylaşıyor; adaletin tecellisi için özveriyle görev yapan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve hassasiyetle çalışan kolluk güçlerimize teşekkür ediyorum” diye yazdı.

“FAİLİ MEÇHUL HİÇBİR OLAY KALMAYANA KADAR, HUKUKUN TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Adalet Bakanı Gürlek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı olacaktır' vizyonu doğrultusunda; faili meçhul hiçbir olay kalmayana kadar, hukukun tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz” mesajını verdi.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni aşama! 7 ilde operasyon, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni aşama! 7 ilde operasyon, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Gündem

Gülistan Doku soruşturmasında yeni aşama! 7 ilde operasyon, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Gülistan Doku soruşturmasında 12 şüpheli gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 12 şüpheli gözaltına alındı

Gündem

Gülistan Doku soruşturmasında 12 şüpheli gözaltına alındı

Gülistan Doku olayı nedir? Gülistan Doku ne zaman, nerede kayboldu?
Gülistan Doku olayı nedir? Gülistan Doku ne zaman, nerede kayboldu?

Gündem

Gülistan Doku olayı nedir? Gülistan Doku ne zaman, nerede kayboldu?

