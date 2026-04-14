Bayraktar TB3 almaya hazırlanıyorlardı! İsrail ile savunma anlaşmalarını askıya aldılar
Bayraktar TB3 almaya hazırlanıyorlardı! İsrail ile savunma anlaşmalarını askıya aldılar

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bayraktar TB3 almaya hazırlanıyorlardı! İsrail ile savunma anlaşmalarını askıya aldılar

Son dönemde Türkiye ile yakın savunma ilişkileri kurmaya başlayan İtalya'dan flaş bir hamle geldi. İtalyanlar, İsrail ile savunma anlaşmalarını askıya aldı.

İtalya Başbakanı Meloni, İsrail ile olan savunma anlaşmalarının otomatik yenilenme işlemini askıya aldıklarını duyurdu.

Verona kentindeki bir fuarı ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Başbakan Meloni, "Hükümet, mevcut durum ışığında, İsrail ile olan savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya almaya karar vermiştir." dedi.

 

Meloni ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya yönelik sözlerini "kabul edilemez" bulduğunu da yineledi.

Bu arada, İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalya-İsrail askeri işbirliği mutabakatını askıya alan mektubu İsrailli mevkidaşı Israel Katz'a gönderdi.

Söz konusu mutabakat, iki ülke arasında askeri teçhizat ve teknolojik araştırmaların değişimiyle ilgili savunma işbirliğini kapsıyordu. Mutabakat, daha önce 5 yılda bir yenilenmeyi öngörüyordu ve 13 Nisan 2016'da yürürlüğe girmişti.

Ülkede muhalefet partileri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, uzun süredir Meloni hükümetine, İtalya-İsrail Askeri İşbirliği Mutabakatı'nın durdurulması yönünde çağrılar yapıyordu.

İTALYA İLE İSRAİL İLİŞKİLERİNDE TANSİYON LÜBNAN DOLAYISIYLA YÜKSELDİ

İtalya-İsrail ilişkileri, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesindeki İtalyan askeri araç konvoylarına, İsrail ordusunca açılan ateşler dolayısıyla son günlerde gerilmişti.

8 ve 12 Nisan'da meydana gelen olaylarda İtalyan askerlerinin de bulunduğu UNIFIL konvoylarına, İsrail ordusunca uyarı ateşi açıldığı basına yansımıştı.

 

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 8 Nisan'daki olayın ardından İsrail'in Roma Büyükelçisi Jonathan Peled'in dışişleri bakanlığına çağrılması talimatını vermişti.

Son olarak Bakan Tajani'nin, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yaptığı ziyaret sırasında, İsrail'in sivilleri hedef alan "kabul edilemez" saldırıları karşısında dayanışma göstermek için Lübnan'a gittiğini ifade etmesi, İsrail'in tepkisini çekmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Tajani'nin sözlerini protesto etmek üzere dün İtalya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Luca Ferrari'yi bakanlığa çağırmıştı.

