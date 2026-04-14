Ünlü işadamını gelini öldürdü!

Ünlü tekstil imparatoru Lorenzo Valerani, Floransa dışındaki malikanesinde ölü bulundu. Olayın en çarpıcı yanı ise, katil zanlısı olarak ailenin gelininin gözaltına alınmış olması.

74 yaşındaki milyarder Lorenzo Valerani, her Pazar olduğu gibi ailesini geleneksel akşam yemeği için Villa di Marmo’da topladı. Ancak görgü tanıklarının ifadelerine göre, yemek sırasında ailenin son dönemdeki finansal kararları üzerine şiddetli bir tartışma çıktı.

Gece yarısına doğru gelen ihbar üzerine malikaneye giren İtalyan Jandarması (Carabinieri), iş adamını kütüphanesinde hayatını kaybetmiş halde buldu.

Baş Şüpheli: "Demir Gelin" Sofia Conti

Olay yerinde suç aletiyle birlikte yakalanan isim, Valerani’nin küçük oğluyla evli olan ve ailenin halkla ilişkiler ağını yöneten Sofia Conti oldu. İtalyan medyasının "Demir Gelin" olarak adlandırdığı Conti’nin, mülk paylaşımı ve şirketin satışı konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle kayınpederiyle uzun süredir husumetli olduğu iddia ediliyor.