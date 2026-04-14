Kaleyi şaşıranlar tablosunda zirvede! Premier Lig bu sefer rezil oldu

Dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen İngiltere Premier Ligi ile ilgili çarpıcı bir veri ortaya çıktı. Premier Lig, Avrupa'nın öne çıkan 10 ligi arasında bu sezon kendi kalesine atılan gollerde açık ara zirvede yer alıyor.

Avrupa'nın en büyük 10 ligi içinde kıtanın 5 büyük futbol organizasyonuna sahip İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) yanı sıra Portekiz, Hollanda, Belçika, Türkiye ve Çekya liglerinde bu sezon şimdiye kadar kendi kalesine atılan gol sayıları dikkati çekiyor.

UEFA sıralamasında Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan Premier Lig'de bu sezon 32 futbolcu kendi kalesine 35 gol attı.

Wolverhampton'ın Kolombiyalı stoperi Yerson Mosquera, Nottingham Forest'tan Murillo, Burnley'nin Fransız stoperi Maxime Esteve, bu sezon topu ikişer kez kendi ağlarına gönderdi.

TÜRKİYE'DE 21 GOL

Süper Lig'de ise bu sezon şimdiye kadar 20 oyuncu kendi kalesini 21 kez havalandırdı.

Trendyol Süper Lig takımları arasında en fazla kendi kalesine golü, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (4 gol) ve Zecorner Kayserispor (3 gol) gördü.

Dört büyükler arasında bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da futbolcular, kendi kalelerine birer gol attı.

FRANSA LİGUE 1'DE 21 GOL

Fransa Ligue 1'de bu sezon kendi kalesine 21 gol atıldı.

İspanya LaLiga, Portekiz Liga ve Hollanda Eredivisie'de bu sezon takımlar kendi kalesinde 20'şer gol gördü.

Almanya Bundesliga ve Belçika Jupiler Pro'da ise kendi kalesine 19'ar gol kaydedildi.

Avrupa'nın 2025/26 sezonunda en büyük 10 ligde kendi kalesine atılan gol sayıları şu şekilde:

 

Avrupa'nın gözü Aslan’ın kralında: Osimhen, Premier Lig için biçilmiş kaftan
Avrupa'nın gözü Aslan’ın kralında: Osimhen, Premier Lig için biçilmiş kaftan

Spor

Avrupa'nın gözü Aslan’ın kralında: Osimhen, Premier Lig için biçilmiş kaftan

