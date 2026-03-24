Huawei Enjoy 90 ve 90 Plus'ın özellikleri ve fiyatı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Huawei, Enjoy 90 ve Enjoy 90 Plus modellerini duyurdu. 6620 mAh batarya, Kirin 8000 serisi işlemciler ve HarmonyOS 6 ile gelen cihazlar, fiyat-performans segmentinde iddialı.

Huawei’nin yeni Enjoy 90 serisi, özellikle batarya kapasitesi ve ekran özellikleriyle dikkat çekiyor.

Serinin iki modeli de 6.67 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü LCD ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızına sahip ekranlar, 850 nit parlaklık seviyesine ulaşabiliyor.

Serinin üst modeli Enjoy 90 Plus, Kirin 8000 işlemciden güç alıyor. 7 nm üretim sürecine sahip bu yonga seti, önceki nesillere göre yüzde 67’ye varan performans artışı sunuyor. Standart Enjoy 90 modelinde ise Kirin 8000A işlemci yer alıyor. Her iki cihaz da HarmonyOS 6 işletim sistemiyle çalışıyor.

Her iki modelde de öne çıkan en önemli özelliklerden biri 6620 mAh kapasiteli dev batarya. Enjoy 90 Plus modeli ayrıca 40W hızlı şarj desteği sunarak yoğun kullanımda avantaj sağlıyor.

Cihazlarda 50 MP ana kamera ve 8 MP ön kamera yer alıyor. Üst modelde IP65 sertifikası, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 ve IR blaster gibi dikkat çekici donanımlar bulunuyor. Yan tarafta konumlandırılan parmak izi sensörü de kullanım kolaylığı sunuyor.

Standart Enjoy 90 modelinde yapay zeka destekli yazılım özellikleri öne çıkıyor. Özellikle çağrı sırasında dolandırıcılığı önlemeye yönelik sistemler ve yüz değiştirme gibi AI tabanlı araçlar dikkat çekiyor.

Huawei Enjoy 90 Plus modeli 1499 yuan (yaklaşık 217 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunulurken, Enjoy 90 modeli 1299 yuan (yaklaşık 188 dolar) seviyesinden başlıyor. Üst depolama seçeneklerinde fiyatlar sırasıyla 1799 ve 1599 yuan’a kadar çıkıyor.

