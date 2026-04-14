Direksiyon başında uyudu, yayaları biçti
Kocaeli'nde direksiyon başında uyuduğu belirtilen şahıs yayalara çarptı.
Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana gelen olayda, uyuya kaldığı öne sürülen M.M. idaresindeki 41 AVN 732 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen A.E., H.E. ve N.G.'ye çarptı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
