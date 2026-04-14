İşte merak edilen sorunun cevabı! İsrail karada neden mi savaşamıyor?

İşte merak edilen sorunun cevabı! İsrail karada neden mi savaşamıyor?

Terörist İsrail'in işgali genişletmek için karadan ve havadan saldırılarına devam ettiği Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah'la girilen çatışmalarda üçü ağır 10 terörist yaralandı. Bu durum terör ordusunun neden kara harekatı yapamadığını gözler önüne serdi.

İsrail'den yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesinde Paraşütçü Tugayı'na bağlı askerlerin Hizbullah ile çatışmaya girdiği belirtildi.

Çatışmada 3'ü ağır 10 İsrail askerinin yaralandığı aktarılan açıklamada, hastaneye kaldırılan 3 askerin durumunun ciddi olduğu 1 askerin orta, 6 askerin ise hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana 13 askerinin öldüğü açıklanmıştı.

 

İsrail'in Lübnan'a yönelik terör saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

 

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 89 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Siyonistlerin korkulu rüyası Başkan Erdoğan! İsrail belgeselindeki o gerçek yalancı muhalefeti yerin dibine soktu
ABD-İsrail saldırılarının faturası açıklandı! İran savaş tazminatı miktarını açıkladı
Bayraktar TB3 almaya hazırlanıyorlardı! İsrail ile savunma anlaşmalarını askıya aldılar
Serbest bırakılan İsrailli rehineden şok edici tanıklık: Bana bir başörtüsü verdiler ve kadınların kutsal olduğunu söylediler
karada savassa ne olur savasmasa ne olur

parayla satın alıyorlar ülke liderlerini <<uzaktan telefonları patlatıyorlar <<teknoloj,de 10 yıl ilerdeler <<nükleer silahları var <<kölelri var onlar savasıyor zaten

Israilin hangi silahı yok ki..

Adamlar gazzeyi,Lübnan,yemeni yerle bir etti..suriyenin güneyini işgal etmiş.. sesini çıkaran Müslüman ülke var mı, yok..bütün Müslüman ülkeler ve liderleri israilden acayip korkuyor çünkü israilin arkasında ABD ve ingiltere açıkça var, diğerlerini saymıyorum bile.
