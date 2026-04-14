  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Konya’da nefes kesen gövde gösterisi: Gökyüzünde çelikten pençe, dosta güven düşmana korku Türkiye dev enerji bombasını patlatmaya hazırlanırken Almanya çıktığına bin pişman: Geri dönebilir miyiz BTK tarih verdi! Yurt dışı telefonlar ne zaman kapanacak? 17 asır kesintisiz yaşam vardı! Antik kentte izler gün yüzüne çıkarılıyor 6 yaşında başlayan çile 72 yaşında bitti: Batı Türker, yeniden duyma sevinci yaşadı İstanbul'dan kaçanlar iki ili uçurdu! Resmen bayram ettiler! Sanayinin kalbi Bursa’dan rekor: Üretilen her iki otomobilden biri ihraç edildi
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

6 yaşında başlayan çile 72 yaşında bitti: Batı Türker, yeniden duyma sevinci yaşadı

İzmir'de yaşayan 72 yaşındaki Batı Türker, çocukluğunda başlayan ve 10 yıl önce tamamen sessizliğe gömülen dünyasına, tıp dünyasının mucizevi dokunuşuyla geri döndü. Geçirdiği orta kulak iltihabı sonrası 62 yaşında duyma yetisini tamamen kaybeden ve yıllardır sadece dudak okuyarak iletişim kurabilen Türker, gerçekleştirilen başarılı biyonik kulak ameliyatıyla yeniden seslerle buluştu. İlk işitme testinde doktorunun sesini duyduğu an gözyaşlarını tutamayan Türker, ‘Sevgili profesörüm bana yeni bir dünya verdi’ diyerek sevincini doktoruna sarılarak kutladı.

#1
İzmir'de, çocukken geçirdiği orta kulak iltihabı nedeniyle 30 yıl önce duyma yetisi azalmaya başlayan, 10 yıldır ise işitme engelli hale gelen 72 yaşındaki Batı Türker, biyonik kulak ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

#2
Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Batı Türker, 6 yaşında, kulaklarındaki ağrı ve işitme kaybı nedeniyle ailesi tarafından doktora götürüldü. Yapılan tetkiklerde orta kulak iltihabı teşhisi konulan Türker, ilaç tedavisi ve ameliyata rağmen 42 yaşından sonra her geçen yıl daha az duymaya başladı.

#3
Bir süre cihaz yardımıyla işiten Türker, 62 yaşında cihaza rağmen duyma yetisini tamamen kaybetti. Başka insanlarla dudak okuma yöntemiyle iletişim kurabilen Türker, bir yakınının önerisiyle ocak ayında Medicana International İzmir Hastanesine başvurdu. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Hale Aslan, muayene ettiği Türker'e biyonik kulak ameliyatı önerdi. Geçen ay ameliyat olan Türker, ilk işitme testinde doktorunun sorduğu sorulara "duyuyorum" yanıtı verdi. Türker, yeniden duymanın mutluluğunu doktoruna sarılarak yaşadı.

#4
"Sevgili profesörüm bana yeni bir dünya verdi" Batı Türker, işitme problemi nedeniyle yıllardır yalnız kaldığını, içine kapandığını söyledi. Doktorunun biyonik kulakla duyma olasılığı bulunduğunu söylediğinde çocuklar gibi mutlu olduğunu anlatan Türker, "Sesi duymak beni mutlu etti. Kendi sesim bile çok değişik, boğuk. Umutlanmakta haklıymışım. Sevgili profesörüm bana yeni bir dünya verdi. Büyük bir inançla ameliyatlara girdim. Ameliyatlardan sonra duyabilecek miyim diye çok korkuyordum. Bugün sesleri duydum ya, çok mutluyum." diye konuştu. Türker, test günü çok heyecanlandığını, sesleri duyduğu anı unutamadığını ifade ederek, "Herkesin sesini duymak istiyorum. O kadar hasretim ki ses duymaya. Uzun yıllar dört duvara kapadım kendimi." dedi.

#5
Prof. Dr. Aslan da yaptıkları test ve kontrollerde Türker'in işitme cihazına rağmen son 10 yıldır duyma yetisini tamamen kaybettiğini söyledi. Biyonik kulak ameliyatı ile duyabileceğini tespit ettiklerini aktaran Aslan, hasta için 2 aşamalı bir ameliyat planladıklarını, ilk ameliyatla daha önce geçirdiği kulak enfeksiyonu cerrahisinin onarımını yaptıklarını kaydetti. Hastaya ikinci ameliyatta biyonik kulak taktıklarını belirten Aslan, "Hastamız 1 ay sonra geldi. Son 30 yıldır normal işitme cihazıyla rahat duyamadığını ifade ediyordu. Konuşurken bile anlaşmamız problem oluyordu. Şu an da uzun yıllardır ilk kez duyduğunu kendisi fark etti, biz de şahit olduk." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23