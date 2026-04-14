6 yaşında başlayan çile 72 yaşında bitti: Batı Türker, yeniden duyma sevinci yaşadı

"Sevgili profesörüm bana yeni bir dünya verdi" Batı Türker, işitme problemi nedeniyle yıllardır yalnız kaldığını, içine kapandığını söyledi. Doktorunun biyonik kulakla duyma olasılığı bulunduğunu söylediğinde çocuklar gibi mutlu olduğunu anlatan Türker, "Sesi duymak beni mutlu etti. Kendi sesim bile çok değişik, boğuk. Umutlanmakta haklıymışım. Sevgili profesörüm bana yeni bir dünya verdi. Büyük bir inançla ameliyatlara girdim. Ameliyatlardan sonra duyabilecek miyim diye çok korkuyordum. Bugün sesleri duydum ya, çok mutluyum." diye konuştu. Türker, test günü çok heyecanlandığını, sesleri duyduğu anı unutamadığını ifade ederek, "Herkesin sesini duymak istiyorum. O kadar hasretim ki ses duymaya. Uzun yıllar dört duvara kapadım kendimi." dedi.