6 yaşında başlayan çile 72 yaşında bitti: Batı Türker, yeniden duyma sevinci yaşadı
İzmir'de yaşayan 72 yaşındaki Batı Türker, çocukluğunda başlayan ve 10 yıl önce tamamen sessizliğe gömülen dünyasına, tıp dünyasının mucizevi dokunuşuyla geri döndü. Geçirdiği orta kulak iltihabı sonrası 62 yaşında duyma yetisini tamamen kaybeden ve yıllardır sadece dudak okuyarak iletişim kurabilen Türker, gerçekleştirilen başarılı biyonik kulak ameliyatıyla yeniden seslerle buluştu. İlk işitme testinde doktorunun sesini duyduğu an gözyaşlarını tutamayan Türker, ‘Sevgili profesörüm bana yeni bir dünya verdi’ diyerek sevincini doktoruna sarılarak kutladı.