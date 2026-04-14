  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye güne operasyonla uyandı! Gözaltılar var Sıcak gelişme: Mansur Yavaş hakkında son dakika kararı Dünyanın yaklaşamadığı sisteme onlar geçti bile: Çin'de eğitim devrimi! İran 5 ülkeden tazminat istedi! Bakın hangi ülkeler Ünlü işadamını gelini öldürdü! CHP’li gazeteciden dikkat çeken yorum: 'Türkiye Hiç Bu Kadar Bağımsız Olmamıştı' Pezeşkiyan konuştu: 'Tüm dünyayı etkileyecek!' Bölgedeki ateş sönmüyor ekonomiler batıyor: Motorine Bir Zam Daha! 14 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi Hasan Oraltay kimdir?
Lisede pompalı saldırı! Belediye Başkanı son durumu açıkladı
Lisede pompalı saldırı! Belediye Başkanı son durumu açıkladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Lisede pompalı saldırı! Belediye Başkanı son durumu açıkladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde öğrenci olduğu belirtilen Ömer Ket isimli öğrenci pompalı tüfekle okulda dehşet saçmıştı. Siverek Belediye Başkanı Bucak, "Öğretmenlerimizden 2’sinin durumu ağır, toplam 3 hayati tehlikesi olan yaralımız var” açıklaması yaptı.

Türkiye, Şanlıurfa’dan gelen haberle sarsıldı. Siverek’teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde öğrenci olduğu belirtilen Ömer Ket isimli öğrenci pompalı tüfekle okulda dehşet saçtı.

Sivereke Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, olayın, evinden çıktığı sırada oturduğu sokakta meydana geldiğini belirterek, "İki öğretmenimizin durumu ağır. Toplam 3 hayati tehlikesi olan yaralı var" dedi.

Olayın yaşandığı okulun şimdiye kadar hiçbir güvenlik problemi olmadığına dikkat çeken Başkan Ali Murat Bucak, TGRT Haber’de verdiği bilgilerde, şu ifadeleri kullandı: "Olayın yaşandığı yer başarılı bir okulumuz. Daha önce hiçbir güvenlik problemi olmadı. İlçe Jandarma’nın karşısında yer alan bir okul. İlk müdahaleyi yapan kısa bir süre sonra, sivil jandarma ve polis ekipleri oldu. Öğretmenlerimizden 2’sinin durumu ağır. Toplam 3 hayati tehlikesi olan yaralımız var. Üst katta camdan atlayan çocuklarda var. Yaralıların diğerlerinin hayati tehlikesi yok. Olayda kendi hayatına son veren genç, okulun eski bir öğrencisi. Okul ile ilişiği kesilmiş bir öğrenci".

Hastanede yaralıları da ziyaret eden Başkan Ali Murat Bucak, ilçede durumun sakin olduğunu sözlerine ekledi.

Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı! Yaralılar var
Gündem

Şanlıurfa'daki saldırıya dair İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Saldırgan intihar etti
Gündem

Okulda önüne geleni taradı! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Vahşet anı kameralara işte böyle yansıdı
Gündem

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Duyarlı

Yaxık çok yazık. Yaralılara Allah acil şifalar versin. Ne acı ki 12 yıllık zorunlu ve sorunlu eğitimin semeresi bunlar . 2012 den bu yana nesil başı boş yetişiyor maalesef. Milli Eğitim Bakanı yeni yeni tedbirler alıyor. Ancak yeterli değil. Daha acil ve tavizsiz tedbirler uygulanmalıdır.

Türkoğlu

BUNDAN 3 SENE ÖNCE AYNI BURADA YAZMIŞTIM ** BİR GÜN GELİR BU GİBİ OLAYLARDA TÜRKİYE AMERİKAYI GEÇECEK,, ÇOCUKTA HİÇ BİR SUÇU YOK BUNA TERBİYE VEREN ANNE VE BABASININ DOĞRU DÜRÜST BİR EĞİTİM ALMAMASI VE İKİ HAÇLI ANAYASA VE KANUNLARI 125 E3NEDİR ZİHİN SOY KIRIMI YAPILDI KİM İŞTE DEVLET VE HÜKÜMET ÇÜNKÜ MİLLİ OLMAYAN BİR MİLLİ EĞİTİM VAR ,, GERÇEK BİR DİN ,DİL,TARİH VE İSLAM KÜLTÜRÜ ÇOCUKLARA OKUTULMAMASINDAN KAYNAKLANIYOR DEMEK TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ ÇÜRÜKTÜR ,,, Vesselam,,,
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23