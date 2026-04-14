Lisede pompalı saldırı! Belediye Başkanı son durumu açıkladı

Türkiye, Şanlıurfa’dan gelen haberle sarsıldı. Siverek’teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde öğrenci olduğu belirtilen Ömer Ket isimli öğrenci pompalı tüfekle okulda dehşet saçtı.

Sivereke Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, olayın, evinden çıktığı sırada oturduğu sokakta meydana geldiğini belirterek, "İki öğretmenimizin durumu ağır. Toplam 3 hayati tehlikesi olan yaralı var" dedi.

Olayın yaşandığı okulun şimdiye kadar hiçbir güvenlik problemi olmadığına dikkat çeken Başkan Ali Murat Bucak, TGRT Haber’de verdiği bilgilerde, şu ifadeleri kullandı: "Olayın yaşandığı yer başarılı bir okulumuz. Daha önce hiçbir güvenlik problemi olmadı. İlçe Jandarma’nın karşısında yer alan bir okul. İlk müdahaleyi yapan kısa bir süre sonra, sivil jandarma ve polis ekipleri oldu. Öğretmenlerimizden 2’sinin durumu ağır. Toplam 3 hayati tehlikesi olan yaralımız var. Üst katta camdan atlayan çocuklarda var. Yaralıların diğerlerinin hayati tehlikesi yok. Olayda kendi hayatına son veren genç, okulun eski bir öğrencisi. Okul ile ilişiği kesilmiş bir öğrenci".

Hastanede yaralıları da ziyaret eden Başkan Ali Murat Bucak, ilçede durumun sakin olduğunu sözlerine ekledi.