Müşteriler apar topar paralarını çekmeye başladı! Dev banka için iflas alarmı
ABD'deki New York Community Bancorp (NYCB) bankası, ciddi mali sorunlarla karşı karşıya kalınca bunu duyan müşteriler apar topar paralarını çekmeye başladı.
ABD'deki New York Community Bancorp (NYCB) bankası, ciddi ekonomik sorunlar yaşamaya başladı.
Bankanın sahip olduğu ticari gayrimenkullerle ilgili sorunlu kredileri, yatırımcılar içinde kaygı yarattı ve yaşanan bu olay, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından da bankanın kredi notunun düşürülmesine neden oldu.
3 AYLIK ÖDEMELER DÜŞÜRÜLDÜ
Moody’s’in aldığı karar sonrası NYCB, 252 milyon dolarlık zarar açıkladı. Öte yandan bankanın temettü ödemelerini açıkladığı ve hissedarlara gerçekleştirilen üç aylık ödemenin de 5 sente indirildiği ifade edildi.
Yaşanan gelişmelerin ardından, bankanın müşterileri arasında büyük bir panik oluştu. Birçok müşteri hızla paralarını bankadan çekmeye başladı. Bu durumda bankanın hisseleri yaklaşık yüzde 60 oranında düştü. Bu, NYCB'nin 1997 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilemesine sebep oldu.
Ekonomi
İflas ettiği söylenen Türkiye'nin 63 yıllık otobüs isyan etti: İflas etmedik, buna son verin
Ekonomi
Türkiye'de hemen hemen her markette satılan marka iflas etti! Kanserojen madde iddiası sonunu getirdi