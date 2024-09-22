Müşteriler apar topar paralarını çekmeye başladı! Dev banka için iflas alarmı

ABD'deki New York Community Bancorp (NYCB) bankası, ciddi ekonomik sorunlar yaşamaya başladı.

Bankanın sahip olduğu ticari gayrimenkullerle ilgili sorunlu kredileri, yatırımcılar içinde kaygı yarattı ve yaşanan bu olay, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından da bankanın kredi notunun düşürülmesine neden oldu.

3 AYLIK ÖDEMELER DÜŞÜRÜLDÜ

Moody’s’in aldığı karar sonrası NYCB, 252 milyon dolarlık zarar açıkladı. Öte yandan bankanın temettü ödemelerini açıkladığı ve hissedarlara gerçekleştirilen üç aylık ödemenin de 5 sente indirildiği ifade edildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından, bankanın müşterileri arasında büyük bir panik oluştu. Birçok müşteri hızla paralarını bankadan çekmeye başladı. Bu durumda bankanın hisseleri yaklaşık yüzde 60 oranında düştü. Bu, NYCB'nin 1997 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilemesine sebep oldu.