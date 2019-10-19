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Müşteri memnuniyetinde yapay zeka dönemi

Kuveyt Türk, müşteri memnuniyeti yönetiminde yapay zeka dönemini başlattı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 10:37
Müşteri memnuniyetinde yapay zeka dönemi

Kuveyt Türk, dijital dönüşüm ve teknoloji projelerine bir yenisini daha ekleyerek müşteri memnuniyeti yönetiminde yapay zeka dönemini başlattı. Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, sektörde, sürekli öğrenerek kendini yenileyebilen yapay zeka uygulamasını kullanan ilk kurum olduklarını belirtti. Demir, şunları kaydetti:

Müşteri Şikayet Yönetiminde Yapay Zeka uygulamasıyla müşterilerimizden gelen soru ve talepler artık yapay zeka tarafından sınıflandırılıyor. Böylece müşterilerimize çok daha hızlı bir şekilde dönüş yapabiliyoruz. Dijitalleşmenin günlük hayatımızdaki etkisi arttıkça müşterilerimizin beklentilerinde de ciddi değişiklikler oluyor.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 10:37
  1. Kuveyt Türk
  2. dijital dönüşüm
  3. müşteri memnuniyeti
  4. Kuveyt Türk İK Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir
  5. yapay zeka

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