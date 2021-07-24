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Yerel Müşteri kılıklı hırsız enselendi
Yerel

Müşteri kılıklı hırsız enselendi

Sancaktepe’de müşteri gibi girdiği iş yerinde çekmecede bulunan parayı saniyeler içinde alarak kaçan şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 16:48:00 -
Müşteri kılıklı hırsız enselendi

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Temmuz’da Aşık Veysel Caddesi’nde bulunan bir iş yerinden bin 500 lira çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, eşkal bilgileri doğrultusunda olayı gerçekleştiren şahsın A.Ç. olduğunu tespit etti. Şüpheli 21 Temmuz’da Sancaktepe İnönü Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

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