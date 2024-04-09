Müşteri hizmetleri işletmelerin tercihlerini etkiliyor

KOBİ’ler, ön muhasebe programları, stok yönetimi yazılımları, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) sistemleri ve diğer iş yazılımlarını kullanarak operasyonlarını dijitalleştirmeye ve verimliliklerini artırmaya çalışıyorlar. Feyza Akdemir, “KOBİ’lerin kullandığı yazılımların kullanıcı dostu ara yüzleri, entegrasyon özellikleri, müşteri hizmetleri ekiplerinin verimliliğini artırıyor. Örneğin, bir ön muhasebe programının, müşteri temsilcilerinin siparişleri kolayca takip etmesini ve müşteri bilgilerine hızlıca erişmesini sağlayabilmesi, müşteri memnuniyetini arttırmaktadır. Ancak, yazılım kullanımının müşteri hizmetleri süreçlerine etkisi sadece teknolojik değil, aynı zamanda insan faktörünü de içerir. KOBİ’lerin, yazılımlarını etkin bir şekilde kullanabilmeleri için eğitim ve teknik destek alması gereklidir. İyi bir müşteri hizmetleri desteği, kullanıcıların yazılımlarını en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olarak işletmelerin verimliliğini artırır. Kullanılan yazılımların müşteri hizmetleri süreçlerine etkisi giderek daha belirgin hale geliyor. Bu nedenle, KOBİ’lerin yazılım seçiminde dikkatli olmaları ve müşteri hizmetleri süreçlerini daha verimli hale getirmek için doğru araçları seçmeleri önemlidir” dedi. “Yazılım tercihlerinde, müşteri hizmetlerinin ulaşılabilirliği kritik rol alıyor” diyen Akdemir, “2005 yılından bu yana 100 binden fazla mutlu müşterimize sunduğumuz ticari yazılımlar ile KOBİ’lere her zaman ulaşılabilir olmanın rahatlığını sunuyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.