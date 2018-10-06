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Müşteri gibi girip kuyumculardan altın çalan kadınlar tutuklandı

Erzincan'da kendilerine müşteri süsü vererek girdikleri kuyumculardan 4 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 3 kadının, aynı yöntemle 4 farklı ilde daha hırsızlık yaptıkları belirlendi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 15:54
Müşteri gibi girip kuyumculardan altın çalan kadınlar tutuklandı

Erzincan'da müşteri gibi girdikleri kuyumculardan 4 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 3 kadın, polis tarafından yakalandı. Şüpheli kadınlar tutuklanırken, aynı yöntemle 4 ilde daha kuyumculardan hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Geçen Perşembe akşamı Y.Ç. (49), B.A. (45) ve B.K. (29) isimli kadınlar, kent merkezindeki iki kuyumcu dükkanına müşteri gibi davranarak girip, küpe ve kolye almak istediklerini söyledi. Kadınlardan ikisi kuyumcuları oyalarken, diğeri ise iş yeri sahiplerinim dalgınlığından faydalanarak toplam 4 bin TL değerinde ziynet eşyasını çaldı. Kadınların dükkandan ayrılmasının ardından tezgahlarındaki altınların eksik olduğunu fark eden kuyumcular, durumu polise bildirdi. Kuyumcu dükkanlarındaki güvenlik kamerası görüntülerinde yapılan incelemede, hırsızlık tespit edildi. Kendi araçları ile Sivas yönüne gittiği belirlenen şüpheliler Kayseri girişinde durduruldu. Şüphelilerin üzerinde ve araçta 20 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

4 ilde daha aynı yöntemi uyguladılar

Gözaltına alınan Y.Ç., B.A. ve B.K. ve aynı araçtaki F.Ç. (37), Erzincan'a getirildi. Sorguda, şüphelilerin Denizli, Konya, Karaman, Balıkesir'deki kuyumculardan 8 hırsızlık olayıyla ilgili de arandıkları tespit edildi. Sorgularının ardından Erzincan Adliyesi'ne sevk edilen Y.Ç., B.A. ve B.K. tutuklanırken, F.Ç. isimli erkek şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 15:54
  1. Karaman
  2. Sivas
  3. Konya
  4. Kayseri
  5. Denizli
  6. Balıkesir
  7. Erzincan
  8. hırsız
  9. Hırsızlık
  10. kuyumcuları soydular
  11. tutuklama

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