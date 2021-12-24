Müşteri gibi girip altın çaldılar! Kuyumcudaki hırsızlık olayı güvenlik kamerasına takıldı

İzmir Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bir kuyumcuda ikinci kez aynı hırsızlık olayı yaşandı.

Bir anlık dalgılığından faydalandılar!

Müşteri gibi iş yerine giren ve kimlikleri henüz belirlenemeyen bir kadın ile bir erkek, kuyumcuya yüzük almak istediklerini söyledi. Kuyumcu tablodaki yüzükleri birer birer gösterirken, şüpheliler dakikalarca verilen modelleri denedi.

Kuyumcunun hesap makinesiyle hesap yapması esnasında bir anlık dalgınlığından faydalanan kadın, elindeki yüzüğü tezgaha bırakarak vücuduyla kuyumcunun önünü kapattı. Daha sonra erkek şüpheli, el çabukluğu ile 4 bin lira değerindeki altın yüzüğü cebine attı. Bir süre daha kuyumcuda oyalanan çift daha sonra iş yerinden ayrıldı.

Emniyet güçleri hırsız çifti arıyor

Müşteri gibi kuyumcuya giren hırsızlar iş yerinden ayrıldıktan sonra tablodaki yüzüklerden birinin eksik olduğunu fark eden kuyumcu Mehmet Emin Turan, kamera kayıtlarını inceledikten sonra yüzüğün çalındığını fark etti. Turan, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anının görüntüleri ile polise başvurdu. Emniyet güçlerinin hırsızlık olayına ilişkin çalışması sürüyor.